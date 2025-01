Liverpool drvi proti naslovu, kapetan pa se dogovarja za prestop v Savdsko Arabijo

Angleški premierligaš Liverpool še naprej melje pred seboj. Redsi so na tekmi 22. kroga angleške Premier lige z 2:0 premagali Brentford in tako vodstvo na lestvici pred drugouvrščenim Arsenalom kljub odigrani tekmi manj povečali na šest točk. In čeprav gre Liverpoolu na zelenici vse kot po maslu, je povsem drugače izven njih, saj se kar trem nosilcem igre s koncem sezone izteče pogodba, podaljšanj pa ni na vidiku.