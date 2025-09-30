Najstarejša navijaška taktika: Liverpoolove nogometaše ponoči zbudil ognjemet

Profesionalni nogometaši so vsekakor navajeni na take taktike, še posebej na evropskih gostovanjih. Posnetki navijaške "zabave" so seveda hitro obkrožili svetovni splet.
Ni jasno, če je bila navijaška taktika tokrat uspešna, vsekakor pa je jasno, da bodo nogometaši aktualnega angleškega prvaka morali biti popolnoma zbrani na obračunu s klubom, ki je zmagal na prvih sedmih tekmah turškega prvenstva.
O vzdušju, ki jih bo čakalo na stadionu Rams Park, jih je opozoril tudi nekdanji nogometaš Liverpoola Glen Johnson. "Fantje so že bili na takšnih ali podobnih mestih v svojih karierah. Ampak tega ne morejo nadzorovati, zato naj jih skrbi le tisto, kar je v njihovi moči. Igrati morajo svojo običajno igro in upati, da bo dober začetek vsaj malo utišal množico. Morda je skoraj nemogoče, da bi jih povsem utišali, a lažje je, če zmaguješ. Če gre kaj narobe in zgodaj prejmeš gol, s tem samo spodbujaš navijače, da postanejo še bolj zlobni in glasni. Moj nasvet za Liverpool je: naj igrajo zbrano, ostanejo povezani, ignorirajo množico in dobro začnejo. Če jim to uspe, bo vse v redu," je dejal nekdanji bočni branilec, ki je na 200 tekmah v dresu Liverpoola zabil devet golov.
"Igral sem v Istanbulu, proti Bešiktašu in mislim, da je bilo vzdušje precej podobno. Tekma je bila trikrat prekinjena, ker so nenehno metali predmete na igrišče. Prišlo je tako daleč, da smo morali zapustiti igrišče, saj so vsako minuto leteli vžigalniki, toaletni papirji in bakle. Popoln kaos," je dodal nogometaš, ki je angleško reprezentanco zastopal na 54 tekmah.
