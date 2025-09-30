Najstarejša navijaška taktika: Liverpoolove nogometaše ponoči zbudil ognjemet

Ni jasno, če je bila navijaška taktika tokrat uspešna, vsekakor pa je jasno, da bodo nogometaši aktualnega angleškega prvaka morali biti popolnoma zbrani na obračunu s klubom, ki je zmagal na prvih sedmih tekmah turškega prvenstva.

O vzdušju, ki jih bo čakalo na stadionu Rams Park, jih je opozoril tudi nekdanji nogometaš Liverpoola Glen Johnson. "Fantje so že bili na takšnih ali podobnih mestih v svojih karierah. Ampak tega ne morejo nadzorovati, zato naj jih skrbi le tisto, kar je v njihovi moči. Igrati morajo svojo običajno igro in upati, da bo dober začetek vsaj malo utišal množico. Morda je skoraj nemogoče, da bi jih povsem utišali, a lažje je, če zmaguješ. Če gre kaj narobe in zgodaj prejmeš gol, s tem samo spodbujaš navijače, da postanejo še bolj zlobni in glasni. Moj nasvet za Liverpool je: naj igrajo zbrano, ostanejo povezani, ignorirajo množico in dobro začnejo. Če jim to uspe, bo vse v redu," je dejal nekdanji bočni branilec, ki je na 200 tekmah v dresu Liverpoola zabil devet golov.