Nogomet

Najstarejša navijaška taktika: Liverpoolove nogometaše ponoči zbudil ognjemet

Istanbul, 30. 09. 2025 15.20 | Posodobljeno pred 1 uro

M.D.
Liverpoolovi nogometaši so bili v noči na torek okoli druge ure zjutraj 'žrtve' najstarejše navijaške taktike. Pred obračunom z Galatasarayjem, ki si ga boste lahko v prenosu na Kanalu A in VOYO ogledali od 20.30 naprej, so domačini sredi noči povzročili vik in krik z uporabo pirotehnike.

Profesionalni nogometaši so vsekakor navajeni na take taktike, še posebej na evropskih gostovanjih. Posnetki navijaške "zabave" so seveda hitro obkrožili svetovni splet.

Ni jasno, če je bila navijaška taktika tokrat uspešna, vsekakor pa je jasno, da bodo nogometaši aktualnega angleškega prvaka morali biti popolnoma zbrani na obračunu s klubom, ki je zmagal na prvih sedmih tekmah turškega prvenstva. 

O vzdušju, ki jih bo čakalo na stadionu Rams Park, jih je opozoril tudi nekdanji nogometaš Liverpoola Glen Johnson. "Fantje so že bili na takšnih ali podobnih mestih v svojih karierah. Ampak tega ne morejo nadzorovati, zato naj jih skrbi le tisto, kar je v njihovi moči. Igrati morajo svojo običajno igro in upati, da bo dober začetek vsaj malo utišal množico. Morda je skoraj nemogoče, da bi jih povsem utišali, a lažje je, če zmaguješ. Če gre kaj narobe in zgodaj prejmeš gol, s tem samo spodbujaš navijače, da postanejo še bolj zlobni in glasni. Moj nasvet za Liverpool je: naj igrajo zbrano, ostanejo povezani, ignorirajo množico in dobro začnejo. Če jim to uspe, bo vse v redu," je dejal nekdanji bočni branilec, ki je na 200 tekmah v dresu Liverpoola zabil devet golov.

Preberi še Liverpool se vrača tja, kjer je pred 20 leti spisal zgodovino

"Igral sem v Istanbulu, proti Bešiktašu in mislim, da je bilo vzdušje precej podobno. Tekma je bila trikrat prekinjena, ker so nenehno metali predmete na igrišče. Prišlo je tako daleč, da smo morali zapustiti igrišče, saj so vsako minuto leteli vžigalniki, toaletni papirji in bakle. Popoln kaos," je dodal nogometaš, ki je angleško reprezentanco zastopal na 54 tekmah.

blue3dragon
30. 09. 2025 16.59
Vzdušje sploh ni enako na Rams parku ali na Tuprasu...
