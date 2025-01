Liverpool in City v gosteh predala točki

Derbi 21. kroga angleškega nogometnega prvenstva je bil v Nottinghamu, kjer sta se domači Forest in vodilni Liverpool razšla z neodločenim izidom 1:1 in nadaljevala svoj niz neporaženosti. Forest je s točko na lestvici vsaj začasno prehitel Arsenal, s tekmo več pa na drugem mestu za vodilnim Liverpoolom še naprej zaostaja šest točk.

OGLAS

Domači so odlično odigrali prvi polčas. S praktično prve nevarne akcije so v osmi minuti povedli, lepo akcijo je z diagonalnim strelom po tleh z leve strani v nasprotni kot zaključil Chris Wood, do odmora pa tekmecem niso dovolili prave priložnosti. V drugem polčasu so gosti vendarle zaigrali, kot znajo, za izenačenje pa sta poskrbela rezervista. V 66. minuti je Kostas Cimikas izvedel kot, v kazenskem prostoru pa je bil najspretnejši Diogo Jota, ki je z glavo poslal žogo v mrežo. Do konca je imel Liverpool še nekaj priložnosti, toda izid se ni spremenil.

Nottingham Forest - Liverpool FOTO: Sofascore.com icon-expand

Manchester Cityju se je na gostovanju pri Brentfordu obetala tretja zaporedna zmaga. Z goloma Phila Fodna, prvič je bil uspešen v 66. minuti po podaji Kevina De Bruyna, drugič pa 12 minut pozneje po odbitku strela Savinha, je vodil z 2:0. A do konca četa Pepa Guardiole ni zadržala vodstva, domači so najprej v 82. minuti znižali, v drugi minuti sodniškega dodatka pa prek Christiana Noergaarda tudi izenačili.

Brentford - Manchester City FOTO: Sofascore.com icon-expand

Do točke je v sodnikovem dodatku, natančneje v njegovi peti minuti, prišel tudi Chelsea. Londončani so proti Bournemouthu sicer na začetku povedli, ko je lepo podajo v prazen prostor Nicolasa Jacksona izkoristil Cole Palmer. Toda gosti so prišli do preobrata, predvsem po zaslugi Antoina Semenya, ki je najprej izsilil enajstmetrovko, nato pa dosegel še mojstrski zadetek. Toda domačim je v izdihljajih tekme le uspelo izenačiti, strelec je bil Reece James.

Chelsea - Bournemouth FOTO: Sofascore.com icon-expand

V londonskem obračunu je West Ham s 3:2 ugnal Fulham. Domači so povedli z 2:0, gosti so se dvakrat približali, toda do točke niso prišli. Še naprej na vrhu ostaja Liverpool, Forest pa je po remiju z vodilnim moštvom vsaj začasno prehitel Arsenal, s tekmo več za Redsi zaostaja za šest točk. Chelsea zaseda četrto mesto pred Newcastlom, City pa je še naprej šesti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči