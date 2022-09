Liverpool in Man City brez zmage, Arsenal ostaja na vrhu Premier lige

Obe zasedbi iz mesta Beatlov v tej sezoni kažeta povprečne predstave, njun prestižni mestni obračun pa se je končal brez zmagovalca. Rdeči z Anfielda so tretjič remizirali v tej sezoni, modri iz Goodison Parka pa že četrtič in so – poleg zadnjeuvrščenega Leicestra – edini brez zmage na dosedanjih šestih tekmah v Premier league.

Branilci naslova iz Manchestra so zapravili priložnost, da se zavihtijo na vrh lestvice. Izbranci gostujočega trenerja Pepa Guardiole so povedli v 50. minuti, ko je zadel Norvežan Erling Haaland. Robustni napadalec, ki je letos prišel iz nemškega Dortmunda, je zabil že deseti gol v najbolj imenitnem angleškem ligaškem tekmovanju in je na vrhu lestvice, izenačujoč gol pa je v 74. minuti zabil Jamajčan Leon Bailey.