Liverpool in Tottenham izpadla iz angleškega ligaškega pokala

London, 30. 10. 2025 00.25 | Posodobljeno pred eno minuto

Sreda je prinesla pet tekem osmine finala angleškega ligaškega pokala. Arsenal je z 2:0 premagal Brighton, Liverpool je z 0:3 izgubil proti Crystal Palaceu, Swansea je z 1:3 klonil proti Manchester Cityju, Wolverhampton je moral s 3:4 priznati premoč Chelseaju, Newcastle pa je z 2:0 ugnal Tottenham.

Liverpool - Crystal Palace
Liverpool - Crystal Palace FOTO: AP

Za presenečenje dneva je poskrbel Crystal Palace, ki je še tretjič v tej sezoni premagal Liverpool. Avgusta so bili boljši na tekmi za Community Shield, septembra so jih premagali v prvenstvu, zdaj pa še v ligaškem pokalu. Za zmago na Anfieldu je dvakrat zadel Ismaila Sarr, ob koncu tekme pa za končnih 0:3 pa Yeremy Pino.

Za zmago Arsenala z 2:0 proti Brightonu sta v polno merila Ethan Nwaneri in Bukayo Saka, z enakim rezultatom pa so se napredovanja razveselili nogometaši Newcastla, ki so izločili Tottenham. Strelca sta bila Fabian Schar in Nick Woltemade.

Chelsea je na odmor proti Wolvesom odšel z visoko prednostjo, v prvem polčasu so zadeli Andrey Santos, Tyrique George in Estevao. Domačini so se nato približali na gol zaostanka, prednost modrih je povišal Jamie Gittens, končni izid 3:4 pa z drugim golom na tekmi postavil David Wolfe.

Nekaj slovenskega pridiha je bilo na tekmi med Swanseajem in Manchester Cityjem, kjer je Žan Vipotnik v igro vstopil v 59. minuti. Rezultat je bil takrat 1:1, za labode je hitro zadel Goncalo Franco, pred odhodom na odmor pa izenačil Jeremy Doku. Končnica tekme je pripadla meščanom. Omar Marmoush je najprej poskrbel za vodstvo gostov, zmago pa je v izdihljajih zapečatil Rayan Cherki.

