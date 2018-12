Liverpool izkoristil nov kiks Manchester Cityja, ki ga je zdaj prehitel še Tottenham

Liverpool je z visoko zmago, ta je bila osma zaporedna v angleški Premier League, izkoristil nov spodrsljaj Manchester Cityja. Varovanci Pepa Guardiola so po domačem porazu proti Crystal Palaceu tokrat izgubili še na gostovanju pri nekdanjih prvakih, nogometaših Leicester Cityja (1:2). Tekma se je za sinjemodre sicer začela odlično, saj so prek Bernarda Silve v 14. minuti vodili z 1:0. Nato pa so domači stopili na plin: za izenačenje so potrebovali zgolj pet minut. V vlogi prefinjenega podajalca je zablestel napadalec Jamie Vardy , z glavo pa se je z natančnim strelom izkazal Mark Albrighton . Mreži sta nato dolgo mirovali, čeprav se je na zelenici v Leicestru dogajalo veliko. Za končnih 2:1 je v 81. minuti tekme poskrbel bočni branilec Ricardo Pereira , ki je odločil tekmo z natančnim in silovitim diagonalnim strelom z roba kazenskega prostora.

Pred Manchester City, ki je v ligi izgubil drugič zapored, so na lestvici zdaj skočili tudi nogometaši Tottenhama, ki so s 5:0 premagali Bournemouth. Liverpool ima na vrhu zdaj 51 točk, sledijo ostroge s 45, City pa je tretji s 44 točkami.

Prerojeni Manchester United

Kot prerojeni pa so zaigrali nogometaši Manchester Uniteda, potem ko je s klopi vstal Jose Mourinho, nanjo pa se usedel nekdanji vrag Ole Gunnar Solskjaer. Ta je hitro uspel prenesti filozofijo na svoje varovance, ki so tokrat s 3:1 premagali Huddersfield. Pod vodstvom norveškega strokovnjaka so rdeči vragi zabili že osem zadetkov (na dveh tekmah), navijače Manchester Uniteda pa še bolj lahko veseli dejstvo, da se počasi v pravo forma vrača Paul Pogba, ki je bil na bojni nogi z Mourinhom. Tokrat je za zmago v Teatru Sanj zabil dvakrat. Mrežo gostov je po akciji s kota načel Nemanja Matić, potem ko je večino dela s strelom z glavo pravil Victor Lindelöf. V drugem polčasu pa je na sceno v velikem slogu stopil Paul Pogba. Najprej je mrežo Huddersfielda zatresel s strelom znotraj kazenskega prostora (64. minuta) po nesebični podaji Jesseja Lingarda, nato pa je mrežo gostov našel še v 78. minuti, ko je zadel z velike razdalje z natančnim strelom v njegovem zdaj že značilnem nonšalantnem slogu. Evforije sicer na Old Traffordu še ni, saj sta tako Huddersfield kot Cardiff ekipi z dna ligaške lestvice.

Tudi Tottenham je podobno kot Liverpool v zelo dobri seriji. Tokrat so varovanci Mauricia Pochettina kar s 5:0 premagali Bournemouth. Na Wembleyju so prikazali izjemno lepo moštveno predstavo in prišli do pete zaporedne zmage v angleški Premier League. Po spodrsljaju Manchester Cityja so zdaj že na drugem mestu, s šestimi točkami zaostanka za vodilnim Liverpoolom, ki pa ga v naslednjih dveh krogih čakata Arsenal in Manchester City. Dva zadetka je ob zmagi ostrog zabeležil korejski vezist Heung-Min Son, po enega pa so prispevali Christian Eriksen, Lucas Moura in Harry Kane.

Izid:

Liverpool– Newcastle 4:0 (1:0)

Lovren 11., Salah 47./11-m, Shaqiri 79., Fabinho 85.

Leicester City - Manchester City2:1 (1:1)

Albrighton 19., Ricardo Pereira 81.; Silva 14.

Manchester United – Huddersfield 3:1 (1:0)

Matić 28., Pogba 64., 78.; Jorgensen 88.

Tottenham– Bournemouth 5:0(3:0)

Eriksen 16., Son 23., 70., Lucas 35., Kane 61.

Crystal Palace – Cardiff 0:0

Burnley –Everton 1:5 (1:3)

Fulham - Wolves1:1 0:0)

LESTVICA: