KOMENTAR: Želodčni krči Manchester Uniteda se bodo nadaljevali

Sijajna predstava na derbiju je Liverpool obdržala na vrhu. Manchester City je novo zmago dosegel z lahkoto, Tottenham jo je ujel v zadnjih minutah, Chelsea ohranil že precej razstresen. Arsenal pa je prvič po dvaindvajsetih nastopih v vseh tekmovanjih zabeležil poraz. Ta je bil tudi edino presenečenje sicer nadvse kaloričnega 17.kroga v Premier ligi.

Zmedeno-tečen pogled Joseja Mourinha po nedeljskem spopadu dveh najbolj trofejnih angleških klubov je bil - bodimo realni - pričakovan. Če so igralci Manchester Uniteda trudili do skrajnih moči, potem so bodisi slabi bodisi jih je za eno najbolj pomembnih tekem v sezoni njihov trener Mourinho pripravil nezadostno. Ob tem, da je potrebno najprej razčistiti, ali je začetna postava gostov sploh vključevala vse najboljše Unitedove može. Še prej pa. Ali je v zvezi z Unitedom sploh še vredno karkoli dodatno razčiščevati. Paul Pogba je spet obsedel na klopi. A tudi če bi Francoz igral, bi Liverpool napadal enako blazno in pač švigal še mimo Pogbaja. Nepričakovana napaka odličnega Liverpoolovega vratarja Alissona Beckerja je botrovala izenačenju in začasni nestanovitnosti ob juriših domačih. Če te ne bi bilo, bi jih Kloppova četa v Unitedovo mrežo nasula vsaj pet. Tako pa je tekmo na veselje večine na stadionu Anfield z dvema zadetkoma spreobrnil Xhedran Shaqiri. Švicar je v igro vstopil v 70.minuti.

Kloppov Liverpool je zasenčil Mourinhov United. FOTO: AP

Liverpool je na tabeli zasluženo še naprej prvi, vpijočih 19 točk manj jih ima Manchester United, ki je pet mest pod njim. Unitedovi želodčni krči se bodo nadaljevali, čeravno so na njegovem medprazničnem urniku pretežno lahko prebavljivi, ops, premagljivi nasprotniki. V uvodni tekmi kroga je Manchester City znova uspešno vključil svojo tiki-taka turbino. Po dveh zadetkih Gabriela Jesusa je bilo vse nared za še en gol, ki ga je s prvim dotikom žoge zabil tokratni rezervist Raheem Sterling. Everton je klonil s 3:1. Tottenham se je obdržal na tretjem mestu zahvaljujoč zadetku Christiana Eriksena, ki je padel šele v sodnikovem podaljšku. Njegov nasprotnik Burnley se je do tedaj kapitulaciji izogibal z neverjetno srečnim bunkerjem. Neverjetno je tudi - vsaj za londonsko nogometno zgodovinopisje -, da Tottenham po novem zmage ali ugodne izide serijsko dosega prav ob koncu obračunov. In zelo neupravičeno bi bilo te označevati kot plod srečnih naključij ali celo kot nezaslužene. Četrta zaporedna zmaga West Hama

V soboto je še četrto zaporedno zmago vknjižil West Ham, ki mu za pregriz maslene Fulhamove obrambe niti ni bilo treba posebej stiskati zob. S čudovitim strelom s 25-ih metrov je tekmo Crystal Palace-Leicester City odločil domači kapetan Srb Luka Milivojević. V nedeljo sta na južni angleški obali istočasno operirala londonska velikana, ki sta zdaj v primerjavi s Tottenhamom dejansko raje bolj sključena in puklasta. Chelsea je Brighton v prvem delu suvereno podredil. Zadnje pol ure pa povsem pozabil na osnovno lastno taktično formacijo. Brighton se je zdel vse bolj nevaren, a do zadnjega sodnikovega žvižga le ostal preslaboten, da bi utegnil izenačiti. Eden Hazard je na tem obračunu postal asistent Pedru in tudi sam strelec. Marcos Alonso, ki je v drugem polčasu od daleč zadel vratnico, bi moral prejeti kar tri rumene kartone. Ker je imel srečo, je le enega.

Hazard se je izkazal z golom in podajo. FOTO: AP