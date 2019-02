KOMENTAR: Liverpool je znova prvi 

Zaporedje bizarnih dogodkov je nakazovalo v smeri zmage gostov. A tudi tri zgodnje menjave pri Manchester Unitedu - vse zaradi poškodb vezistov Anderja Herere, Juana Mate in Jesseja Lingarda - niso bile dovoljšnje darilo od zgoraj, da bi Liverpoolova famozna napadalna trojka resneje ogrozila vrata Davida DeGee. Res je, da se je v prvem polčasu poškodoval tudi ofenzivni kreativec gostov Roberto Firmino. Tega je zamenjal Daniel Sturridge, ki ima manj nogometne domišljije. A se je kasneje izkazalo, da je bil najšibkejši člen gostujočega golgeterskega voda vendarle Mo Salah. TrenerJürgen Klopp ga je z Divocom Origijem zamenjal šele deset minut pred koncem srečanja. Egipčanu jeUnitedov bočni branilecLuke Shaw z nizom čudovitih potez že veliko prej izpil vso kri. Zadnji ligaški 0:0 med Manchester Unitedom in Liverpoolom se je zgodil leta 1991. V napovedih še vedno najbolj slavnega obračuna na angleškem nogometnem urniku - Manchester United in Liverpool imata med vsemi klubi daleč največ osvojenih lovorik, skupno 45 in 44 - sem poudarjal, da je osnovni pogoj za ostrejši Liverpoolov napad njegova brezmadežno stabilna obramba. V postavo se je po razočarajočih 0:0 v euro-derbiju proti Bayernu vrnil ključni branilec Virgil Van Dijk. Vendar tudi prisotnost in dobra predstava vedno umirjenega stebra Liverpoolove obrambe ni bila dovolj, da bi igra njegovega moštva vzcvetela vsaj do enega zadetka, ki bi prinesel še kako dragoceno zmago.



Liverpoolovega značilnega visokega pressinga na Old Traffordu sploh ni bilo opaziti. Decembra je na prvem ligaškem spopadu med Liverpoolom in Manchester Unitedom je prav tak igralni način takratnim domačinom prinesel lepo zmago (3:0), za nameček pa med brezposelne pahnil še nekdanjega Unitedovega stratega. Izmed ekip iz prve šesterice ima Liverpool do konca prvenstva na sporedu še tekmi proti Chelseaju in še pred to protiTottenhamu. Pred dobrim mesecem jeLiverpoolovlestvični naskok nad Manchester Cityjem veljal sedem točk, zdaj le še eno. Zdi se, da se je v kosti Liverpoolovih zvezdnikov vse bolj zažira nelagodje ali pa kar trema. Zato bo še toliko bolj zanimiv njihov sredin spopad z vedno sproščeno napadalnim Watfordom. Prav Watford je že v petek zabeležil najvišjo zmago tega 27.kroga, saj je skrajno lahkih nog v Cardiffu zmagal s kar 1:5. Hat-trick je vknjižil Gerard Deulofeu, napadalec, ki je zrasel pri Barceloni, pred tremi leti pa je kot posojenec branil tudi barve Evertona.