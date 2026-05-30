Nogomet

Liverpool končal sodelovanje s Slotom

Liverpool, 30. 05. 2026 14.17 pred 59 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Ž.Ž. R.S.
Arne Slot

Iz Anglije prihaja udarna, a vse prej kot nepričakovana novica. Liverpool je prekinil sodelovanje s trenerjem Arnejem Slotom, ki je imel pogodbo z Redsi sklenjeno do poletja 2027. Nizozemski strateg je bil po neuspešni sezoni že dlje časa na udaru kritik, zato njegov odhod ne preseneča. Kot poročajo na Otoku, je prvi kandidat za njegovo zamenjavo trener Bournemoutha Andoni Iraola.

Arne Slot je na klopi Liverpoola preživel dve sezoni. Prvo je speljal uspešno in z Redsi osvojil domačo Premier ligo, druga pa je bila naravnost za v pozabo. V domačem prvenstvu je Liverpool zasedel šele peto mesto in si komaj zagotovil preboj v Ligo prvakov. Da se z nizozemskim strokovnjakom razhajajo, so že uradno potrdili tudi iz vrst angleškega prvoligaša.

Kot poročajo otoški mediji, naj bi imel največ možnosti, da Slota nadomesti na klopi Liverpoola španski strateg Andoni Iraola, ki se mu pogodba z Bournemouthom izteče čez mesec dni. Iraola je v letošnji sezoni s klubom v Premier ligi osvojil končno šesto mesto in si s tem priboril igranje v Evropi v naslednji sezoni.

Trener Bournemoutha Andoni Iraola je glavni kandidat za novega trenerja na klopi Redsov.
FOTO: Profimedia

V skupni izjavi je lastništvo Liverpoola poudarilo, da se zahvaljuje za uspeh, ki ga je Slot prinesel klubu, in za vodstvene sposobnosti, ki jih je pokazal v dveh letih na čelu kluba. "Že od trenutka, ko smo prvič srečali Arneja, je bilo jasno, da je posameznik, ki ne zgolj sprejema odgovornosti, ampak jo sprejema z odprtimi rokami. To je bilo očitno, ko je privolil v prevzem mesta glavnega trenerja, ko nas je popeljal do naslova v Premier ligi in skozi ravno končano sezono, ko se je soočal s precejšnjimi izzivi in bremeni," je v izjavi za javnost zapisal Liverpool.

Vodstvo Redsov je prišlo do zaključka, da klub trenutno potrebuje spremembe v želji po doseganju boljših rezultatov. V klubu so se zahvalili Slotu, da jih je pripeljal do 20. naslova državnega prvaka in pomagal pri vodenju kluba skozi eno najtežjih obdobij v zgodovini kluba, ko je v prometni nesreči življenje izgubil Diogo Jota.

Preberi še Liverpool razkril ganljivo podobo spomenika

"Neverjetno je bilo biti trener Liverpoola," je navijačem po odhodu sporočil Slot in dodal, da je zelo hvaležen, da mu je v lanski sezoni uspelo osvojiti angleško prvenstvo. 47-letnik je postal šele četrti trener v zgodovini Premier lige, kateremu je uspelo svoje moštvo popeljati na vrh Anglije v prvem letu vodenja kluba.

Nizozemec je moštvo iz mesta Beatlov vodil na 113 tekmah, na katerih je dosegel 66 zmag, 19 remijev in 28 porazov.

SLOVENSKI CHATGPT
30. 05. 2026 14.22
Napaka
Odgovori
0 0
bandit1
30. 05. 2026 14.07
Za pri nas bi bil dober.
Odgovori
0 0
Nejc Lola
30. 05. 2026 13.46
Hahahahahha varca fani pod clankom liverpoola ze omenjajo xabija in real bahahah🤣🤣🤣🤣👎👎👎👎👎
Odgovori
-1
1 2
REAList7
30. 05. 2026 14.06
Ma kakšni fani farselone, to so obični hejterji Reala 😂
Odgovori
+0
1 1
NoriSušan
30. 05. 2026 13.45
Tudi tukaj nova Xabi era ali samo namišljena negreira
Odgovori
+0
1 1
