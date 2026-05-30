Liverpool končal sodelovanje s Slotom

Arne Slot je na klopi Liverpoola preživel dve sezoni. Prvo je speljal uspešno in z Redsi osvojil domačo Premier ligo, druga pa je bila naravnost za v pozabo. V domačem prvenstvu je Liverpool zasedel šele peto mesto in si komaj zagotovil preboj v Ligo prvakov. Da se z nizozemskim strokovnjakom razhajajo, so že uradno potrdili tudi iz vrst angleškega prvoligaša. Kot poročajo otoški mediji, naj bi imel največ možnosti, da Slota nadomesti na klopi Liverpoola španski strateg Andoni Iraola, ki se mu pogodba z Bournemouthom izteče čez mesec dni. Iraola je v letošnji sezoni s klubom v Premier ligi osvojil končno šesto mesto in si s tem priboril igranje v Evropi v naslednji sezoni.

Trener Bournemoutha Andoni Iraola je glavni kandidat za novega trenerja na klopi Redsov. FOTO: Profimedia

V skupni izjavi je lastništvo Liverpoola poudarilo, da se zahvaljuje za uspeh, ki ga je Slot prinesel klubu, in za vodstvene sposobnosti, ki jih je pokazal v dveh letih na čelu kluba. "Že od trenutka, ko smo prvič srečali Arneja, je bilo jasno, da je posameznik, ki ne zgolj sprejema odgovornosti, ampak jo sprejema z odprtimi rokami. To je bilo očitno, ko je privolil v prevzem mesta glavnega trenerja, ko nas je popeljal do naslova v Premier ligi in skozi ravno končano sezono, ko se je soočal s precejšnjimi izzivi in bremeni," je v izjavi za javnost zapisal Liverpool. Vodstvo Redsov je prišlo do zaključka, da klub trenutno potrebuje spremembe v želji po doseganju boljših rezultatov. V klubu so se zahvalili Slotu, da jih je pripeljal do 20. naslova državnega prvaka in pomagal pri vodenju kluba skozi eno najtežjih obdobij v zgodovini kluba, ko je v prometni nesreči življenje izgubil Diogo Jota.