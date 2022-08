Liverpool krepko izboljšal gol razliko, nasprotniku natresel devet zadetkov

Liverpool se je na večni lestvici najvišjih zmag izenačil z Manchester Unitedom in Leicestrom, ki sta od začetka premier league (1992/93) prav tako slavila z 9:0. Unitedu je to uspelo dvakrat na domači zelenici, in sicer v sezonah 1994/95 proti Ipswichu in 2020/21 proti Southamptonu, Leicester pa se je v sezoni 2019/20 prav tako znesel nad Southamptonom, kar ostaja najvišja gostujoča zmaga v celotni zgodovini angleškega nogometa na najvišji ravni.

Siceršnji najvišji zmagi med elito angleškega prvenstva segata v sezoni 1891/92 in 1908/09, ko sta z 12:0 na domači zelenici slavili ekipi West Bromwicha (Darwen) in Nottingham Foresta (Leicester Fosse).

Varovanci Jürgna Kloppa so danes že v prvem polčasu zapečatili usodo tekmecev. Zabili so pet golov. V drugem so dodali še štiri. Med strelce se je vpisalo šest različnih nogometašev, in sicer Luis Diaz (3., 85.), Roberto Firmino (31., 62.), ki je še trikrat podal za zadetek, Harvey Elliott (6.), Trent Alexander-Arnold (28.), Virgil van Dijk (45.) in Fabio Carvalho (80.), enega pa so si gosti zabili še sami prek Chrisa Mephama (46.).