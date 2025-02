Liverpool le do točke pri Aston Villi

Liverpool je tekmo začel, kot se spodobi za vodilno ekipo prvenstva. Prevzel je pobudo, ogrožal domača vrata, povedel pa v 29. minuti. Domači branilec Andres Garcia je storil velikansko napako, v kazenski prostor je dobesedno podal žogo Diogu Joti, ta jo je nesebično podal Mohamed Salahu, ki mu je ni bilo težko poslati v mrežo. To je bil že njegov 24. gol v prvenstvu, na vrhu najboljših strelec ima že pet golov prednosti pred najbližjim zasledovalcem Erlingom Haalandom. Toda kot da bi gosti želeli vrniti darilo, so bili v 38. minuti po prostem strelu neodločni pri izbijanju žoge, Dominik Szoboszlai je z glavo poslal žogo točno na nogo Youriju Tielemansu, ki je napako znal kaznovati. A to še ni bilo vse v prvem delu. V zadnjih trenutkih pred odhodom v slačilnico so domači prišli do preobrata, podajo Lucasa Digneja z leve strani je s strelom z glavo izkoristil Ollie Watkins.

Toda varovanci Arneja Slota so v drugem delu hitro izenačili. Tudi z nekaj sreče, saj je po protinapadu žoga po strelu Trenta Alexander-Arnolda zadela branilca Tyrona Mingsa, spremenila smer leta in presenetila vratarja Emiliana Martineza. Obe ekipi sta imeli še nekaj priložnosti, neverjetno je zapravil gostujoči rezervni napadalec Darwin Nunez, namesto v prazen gol je streljal prek njega. To bi lahko kaznoval domači rezervist Donyell Malen, v sodnikovem dodatku je z močnim strelom žogo za las poslal mimo desne vratnice vratarja Alissona Beckerja.