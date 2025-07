Slot verjame v moštvo in nove okrepitve

Angleški prvaki so lani poleti na Otok pripeljali le Federica Chieso , ki se ni izkazal. Letos je Arne Slot zadeve prvič zares krojil po svoje. Na Anfield so zaenkrat prišli Florian Wirtz , Hugo Ekitike , Miloš Kerkez in Jeremie Frimpong . Včeraj popoldne po našem času je v prvi postavi tekmo z Milanom začel le nemški reprezentant.

"Mislim, da sem že povedal, da sem zelo zadovoljen z ekipo, ki jo imamo. To smo pokazali tudi s tem, da prejšnjo sezono nismo pripeljali novih igralcev in smo osvojili ligo. Torej, to lahko vidite povsod okoli nas v Premier ligi, igramo pa tudi v Evropi," je po tekmi dejal Slot.

Slot dodaja: "Če torej storimo enako kot lani, verjetno ne bomo mogli več zmagovati. Zato moramo izboljšati igralce, ki so še vedno tu. Poskušali smo vnesti novo energijo, pa tudi orožje, kot temu pravite. In mislim, da so igralci, ki smo jih pripeljali, to že pokazali v nekaj skupnih treningih in tekmah, ki smo jih odigrali."

6-kratni zmagovalci Lige prvakov so do danes za prihode porabili malce manj kot 310 milijonov evrov, a Nizozemec si je z odlično prvo sezono na klopi velikana, priboril privilegij, da so vodilni možje kluba pripravljeni seči še nekoliko globje v žep, za nadaljevanje rezultatskih presežkov.