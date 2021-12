Liverpool na derbiju napolnil mrežo Evertona, Chelsea preživel watfordsko prekinitev

V angleški nogometni ligi 14. krog ni prinesel sprememb na vrhu. Vse tri vodilne ekipe so zabeležile nove zmage, vodilni Chelsea je bil z 2:1 uspešen na gostovanju pri Watfordu, sosedu iz Londona. Z enakim izidom je Manchester City v gosteh ugnal Aston Villo, v liverpoolskem derbiju pa je Liverpool s 4:1 ugnal Everton.

Favorizirani Chelsea je slabo začel obračun proti Watfordu, ekipi s spodnjega dela prvenstvene razpredelnice. Domači so na začetku pritisnili, zapravili lepi priložnosti, nato pa jih je rešila prekinitev zaradi dejstva, da se je eden izmed gledalcev zgrudil in potreboval zdravniško pomoč. Po vrnitvi po več kot 20 minutah pa so gosti prišli v vodstvo, ko je lepo akcijo napada zaključil Mason Mount. A domači so nato nadaljevali napade, premoč pa kronali z golom Emmanuela Dennisa, imeli pa spet tudi veliko priložnost za vodstvo, vendar se je pred vrati gostov osmešil Moussa Sissoko. V drugem polčasu se je Chelsea vendarle otresel pritiska, pomembne točke pa jim je s strelom iz bližine pod prečko zagotovil Hakim Ziyech.

Man City poskrbel za prvi poraz Steva Gerrarda

City je v Birminghamu povedel s strelom od daleč Rubena Diaza, še lepši gol pa je dosegel Bernardo Silva, ki je po protinapadu in podaji Gabriela Jesusa v zraku zadel žogo in jo postal pod prečko. Aston Villa je v drugem delu z golom Ollieja Watkinsa zaostanek znižala, več pa ji ni uspelo. Steven Gerrard je na klopi birminghamske zasedbe tako uzrl prvi poraz. Merseyside ali liverpoolski derbi je po pričakovanju minil v premoči Liverpoola, ki je dosegel štiri gole in zapravil še nekaj priložnosti. Že do 20. minute si je po zaslugi strelcev Jordana Hendersona in Mohameda Salaha priboril vodstvo z 2:0, nato dovolil nekaj nevarnih akcij tekmecem, ki so v 38. minuti zaostanek znižali. Toda v nadaljevanju so stvari prišle na svoje mesto, zmago favoritov proti ekipi, ki je v veliki krizi, sta potrdila Salah s svojim drugim golom in Diogo Jota.

Mohamed Salah je bil znova med strelci v vrstah Liverpoola.

Praktično vse ekipe so v krogu sredi tedna nastopile oslabljene, poškodbe in bolezni so opravile svoje, očitno pa se hud ritem tekem pozna tudi pri počutju gledalcev. Drama z navijačem se ni odvijala le v Londonu, ampak tudi v Southamptonu, kjer so morali prav tako pomoč nuditi zdravniki, zato se je drugi polčas začel z desetminutno zamudo. Na koncu sta si Southampton in Leicester razdelila točke, izid je bil 2:2. Neodločen izid je vknjižil tudi četrtouvrščeni West Ham, proti Brightonu je doma dolgo časa vodil, v 89. minuti pa so gostje izenačili. Neodločeno je bilo tudi na tekmi med Wolverhamptonom in Burleyjem, ekipi sta se razšli brez golov. Izidi, sreda, 1. december:

Southampton - Leicester City 2:2 (2:1)

Watford - Chelsea 1:2 (1:1)

West Ham - Brighton 1:1 (1:0)

Wolverhampton - Burnley 0:0

Aston Villa - Manchester City 1:2 (0:2)

Everton - Liverpool 1:4 (1:2)

