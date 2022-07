Liverpool na krilih Nuneza premagal City in osvojil Community Shield

Community Shielda sicer prvič po letu 2006 ni gostil londonski Wembley. Med letoma 2001 in 2006 je finale angleške verzije superpokala gostil Millennium Stadium, saj so takrat na mestu starega gradili novi Wembley. Ta bo jutri gostil finale ženskega evropskega prvenstva v nogometu, zato tam potekajo intenzivne priprave na letošnji vrhunec ženskega nogometa.

Tekmo so konkretneje začeli pokalni prvaki in si v 14. minuti priigrali prvo resno priložnost, ki sta jo skreirala oba bočna branilca. Trent Alexander-Arnold je zaposlil Andrewa Robertsona , ta pa je z glavo zadel le zunanji del mreže Cityja. Pet minut kasneje je bil Liverpool po predložku Jordana Hendersona znova nevaren, a je tik pred Luisom Diazom posredoval Ederson .

Na uvodni pritisk Cityja v drugem polčasu je strateg Liverpoola odgovoril z menjavo. Roberta Firmina je zamenjal novopečeni član rdečega moštva iz mesta Beatlov Darwin Nunez. 23-letni Urugvajec je takoj krenil v akcijo in se manj kot minuto po vstopu znašel v dvoboju z Edersonom. Nunez je brazilskega vratarja prehitel in bil prvi pri žogi, Ederson pa ga je podrl, kar bi zagotovo pomenilo enajstmetrovko, a kaj ko je stranski sodnik ob tem dvignil zastavico in označil prepovedan položaj. Nunez je do nove lepe priložnosti prišel le pet minut kasneje, ko se je sam znašel pred Edersonom, a je z desnico uspel nastreljati le vratarja v glavo.

V drugi polčas so konkretneje krenili aktualni angleški prvaki in že v prvi minuti prišli do lepe priložnosti. Tokrat je z levico sprožil Riyad Mahrez , znova pa je bil na pravem mestu Adrian.

Po Liverpoolovem uvodnem pritisku, ki so ga kronali z zadetkom, so pobudo začeli prevzemati nogometaši Cityja. V 33. minuti je Haaland po podaji Bernarda Silve prišel do strela z levico, a je bil na pravem mestu Adrian. Čeprav je bil statistično gledano City v prvem polčasu boljši tekmec, so bili ob polčasu po edini statistiki, ki šteje - golih, v prednosti Liverpoolčani.

Nato pa so do svojega trenutka prišli tudi sinjemodri. Kevin De Bruyne je lepo zaposlil Phila Fodna. Tudi tokrat je bila Adrian na pravem mestu, a je do odbite žoge prvi prišel mladi Julian Alvarez, ki jo je z desnico pospravil v mrežo. Veselje je bilo kratkotrajno, saj so sodniki dosodili prepovedan položaj, po posredovanju VAR-a pa popravili svojo napako in sinjemodri so se lahko z zamudo razveselili izenačenja.

Rezultat na semaforju pa je bil izenačen le dobrih deset minut. V 81. minuti sta bila v akciji napadalca Redsev Salaha, ki je podal in Nunez, ki je sprožil z glavo. Žoga je zadela Cityjevega kapetana Rubena Diasa v roko, ki ni bila v naravnem položaju in prisotnim na stadionu je bilo jasno, da bo sledila enajstmetrovka. Glavni sodnik srečanja Craig Pawson sprva igre z roko ni opazil, po ogledu videoposnetka pa je Liverpooli prisodil enajstmetrovko. Žogo si je na belo piko namestil Salah in jo z vso silo poslal v desni spodnji kot. Ederson je smer pravilno predvidel in se žoge s konicami prstov tudi dotaknil, a je bil strel premočan in Redsi so povedli z 2:1.