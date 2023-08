Liverpool na 'dražbi' premagal Chelsea in pripeljal Moisesa Caiceda

Ta prestop se je skoraj dobesedno zgodil čez noč, a resnici na ljubo si Chelsea in Liverpool na letošnji nogometni tržnici že nekaj časa 'skačeta v lase'. Liverpool je po odhodu kar sedmih vezistov nujno potreboval nove okrepitve, ki kruh služijo na tem delu igrišča. Odšli so Fabinho , Jordan Henderson , Alex Oxlade-Chamberlain , Arthur Melo , Fabio Carvalho , Naby Keita in James Milner , prišla pa zgolj Dominik Szoboszlai in Alexis Mac Allister .

Liverpool se je sprva zagrel za mladeniča iz Southamptona Romea Lavio, a Jürgen Klopp in vodilni možje v klubu niso želeli plačati zahtevane odškodnine v višini 58 milijonov evrov. Čeprav so pogajanja med Liverpoolom in Southamptonom še potekala, je v igro za nekdanjega igralca Manchester Cityja presenetljivo vstopil Chelsea, ki je ponudil 55 milijonov evrov.

Poteza Chelseaja je Liverpool očitno tako razjezila, da se je odločil Londončanom vrniti milo za drago. Klub s severa Anglije je storil točno to, kar je nekaj dni prej naredil Chelsea, in za igralca, ki so ga modri poskušali podpisati že januarja, ponudil veliko več. Pravzaprav je Liverpool Brightonu poslal rekordno ponudbo za klub iz Velike Britanije v višini kar 127 milijonov evrov. To je storil po tem, ko je klub Moisesa Caiceda Chelseaju in Liverpoolu postavil skrajni rok za ponudbe v četrtek ob polnoči. Potem ko je Brighton Liverpoolu v zameno za 48 milijonov evrov že prodal Maca Allisterja, je sprejel še eno radodarno ponudbo rdečih in jasno je, da si vodilni možje kluba, ki je lansko sezono v prvenstvu končal na šestem mestu, manejo roke. Chelsea pa naj bi svojo pozornost zdaj ponovno usmeril na prestop Lavie in Tylerja Adamsa iz Leedsa.