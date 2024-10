Liverpool do nove zmage in skoka na vrh angleškega prvenstva

Nicolas Jackson je dvakrat zadel, ko je Chelsea s 3:0 zmagal pri West Hamu, medtem ko je Aston Villa na vrhu ligaške razpredelnice po točkah presenetljivo izenačena s Cityjem in Liverpool. Vse tri najboljše ekipe so izenačene. Villa je prišla iz zaostanka in premagala Wolves s 3:1.

S tremi goli prednosti vodi Liverpool pred Manchester Cityjem in Aston Villo, ki imata prav tako 12 točk glede na gol razliko.

Liverpool je doživel prvi neuspeh v zgodnjih dneh vodenja Arneja Slota, ko je Nottingham Forest pred sedmimi dnevi šokiral Anfield. Toda redsi so odgovorili v velikem slogu in odpihnili Bournemouth pred polčasom.

Luis Diaz, ki je izpustil impresivno zmago s 3:1 proti AC Milanu, s katero je Liverpool sredi tedna začel ligo prvakov. Zato pa je blestel po vrnitvi v začetno enajsterico. Kolumbijec je zadel dvakrat v dveh minutah. Tretji gol je zabil Darwin Nunez.