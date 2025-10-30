V Liverpoolu bijejo alarmi: Redsi izgubili šest od zadnjih sedmih tekem

Na Anfieldu vlada nelagodje. Še v lanski sezoni simbol stabilnosti, moči in nepopustljivosti, zdaj Liverpool pod vodstvom Arneja Slota tone vse globlje v krizo. Šest porazov na zadnjih sedmih tekmah, izpad iz ligaškega pokala in štiri zaporedne ligaške ničle – to so številke, ki v mestu ob reki Mersey sprožajo alarm.

Od šampionov do tarče posmeha

Še lani je Liverpool učinkovito posegel po novem premierligaškem naslovu, nizozemski trener Arne Slot pa je bil hvaljen kot strateg, ki zna ekipo voditi na vseh frontah, potem ko je stopil v čevlje Jürgena Kloppa. Danes gledamo popolno nasprotje, ko se mu na tribunah posmehujejo.

Arne Slot

Po zadnjem porazu proti Crystal Palaceu (0:3) v ligaškem pokalu, ko je dež neusmiljeno lil po Anfieldu, tribune pa so se izpraznile že dolgo pred zadnjim žvižgom, je v zraku odmeval predvsem posmehljiv napev navijačev gostov. "Ali lahko igramo z vami vsak teden?" in "Jutri boš odpuščen!" so prepevali privrženci Crystal Palacea, ki so proslavljali že svojo tretjo zmago nad Liverpoolom v tej sezoni. Nekaj, kar si pred začetkom sezone, zagotovo nihče ni predstavljal.

Slot je medtem stal ob igrišču, premočen od dežja, z brezizraznim pogledom. Potrpežljivo je čakal konec tekme in zaploskal peščici domačih navijačev, ki so ostali do zadnjega. Znak, da ga še vedno podpirajo, a njihovo potrpljenje se počasi izteka.

Slot: Imel sem le 15 igralcev

Nizozemec na klopi Liverpoola je po tekmi pojasnil, da je proti londonski zasedbi v začetno enajsterico uvrstil več mladincev, ker je imel na voljo komaj 15 članov prve ekipe, kljub temu, da so Redsi v poletnem prestopnem roku zapravili skoraj pol milijarde evrov. Mohameda Salaha, Virgila van Dijka, Dominika Szoboszlaija in še nekaj nosilcev ni bilo niti na klopi.

Dominik Szoboszlai in Mohamed Salah

"To tekmovanje je klub vedno uporabljal za akademske igralce, zato se mi je odločitev zdela pravilna," je dejal Slot po izpadu. "Tudi po rezultatu nisem spremenil mnenja, saj z našimi najboljšimi igralci proti Palaceu prav tako nismo veliko pridobili."

Liverpool je v poletnem prestopnem roku zapravil 428,9 milijona evrov. Aktualne angleške prvake so okrepili Alexander Isak (145 milijonov evrov), Florian Wirtz (125 milijonov evrov), Hugo Ekitike (95 milijonov evrov), Milos Kerkez (46,9 milijona evrov), Jeremie Frimpong (40 milijonov evrov) in Giovanni Leoni (31 milijonov evrov).

Kader je dodobra načet - poškodovani so Alisson, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Curtis Jones, Ryan Gravenberch in Giovanni Leoni. Slot priznava, da zgoščen urnik pušča posledice: "Ko igraš tri tekme v sedmih dneh, se utrujenost pozna. To ni izgovor, a realnost, ki jo je težko obvladati."

Svojo ekipo je primerjal in se tolažil tudi s širino Manchester Cityja in Chelseaja: "Ogledal sem si postavo Cityja v pokalu in mislim, da niso imeli niti enega igralca prve postave v primerjavi s prvenstveno tekmo, ampak občutek je bil, kot da bi po ogledu njihove postave igrali z 11 igralci prve postave. Ko smo igrali proti Chelseaju, sem rekel, da jim manjka osem igralcev, vendar še vedno je lahko s klopi vstopil Estevao."

Taktični kolaps

Še bolj kot rezultati skrbi način, kako Liverpool izgublja. Poraz proti Brentfordu (2:3) je razgalil številne pomanjkljivosti. Redsi so v igri proti tekmecu, ki se je zanašal na dolge podaje, zračne dvoboje in protinapade znova pokazali neorganiziranost, predvsem v obrambi. "Ekipe so očitno našle način igre proti nam," je priznal Slot, ki rešitve za to še ni odkril: "Mi pa še nismo našli odgovora."

Ekipa, ki se je v lanski sezoni sprehodila čez angleško prvenstvo, letos deluje taktično neurejeno. Liverpool je na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih prvi prejel gol, kar je njihov najdaljši takšen niz v zadnjem desetletju.

Salah brez prave vloge

Še en simptom krize je Mohamed Salah. Egipčan, ki je lani v vseh tekmovanjih zbral 34 golov in 23 asistenc ter bil ključni mož v Slotovem sistemu, zdaj pogosto igra preozko, s hrbtom proti golu, izgublja žoge in redko prihaja do priložnosti.

Mohamed Salah

Slot skuša prilagoditi sistem, a v njem vlada zmeda. Na krilih vlada neujemanje – Milos Kerkez s Codyjem Gakpom ne najde povezave, Florian Wirtz pa deluje premehko za zahtevno fizično igro Premier lige.

Kriza, ki kliče po odgovoru

Liverpool je zdaj že izgubil štiri ligaške tekme, toliko kot v celotni prejšnji sezoni. Ekipa, ki naj bi branila naslov, se bori za osnovno samozavest. "Ko vodiš Liverpool in izgubljaš, veš, da je pritisk neizogiben. A navijači so nas tudi pri 0:3 podpirali – to mi daje upanje," je kljub vsemu optimističen Slot, ki se lahko vse bolj obremenjuje s prihodnostjo na Anfieldu.

Navijači Liverpoola

Upanje, da bodo stvari kmalu boljše, z vsakim porazom postaja tanjše. Liverpool je iz šampionskega stroja postal zbegana in ranljiva ekipa. Alarmni zvonovi na Anfieldu ne zvonijo več tiho – zdaj glasno opozarjajo, da bi lahko sezona, ki se je začela z ambicijami, končala v razočaranju.