Liverpoolčani neporaženi že eno leto

Liverpool si je zagotovil mesto v nogometni zgodovini, saj nadaljuje izjemno serijo v Premier League. V četrtek so redsi odigrali prvo tekmo v letu 2020 in premagali Sheffield United in tako nadaljevali niz, ki traja še iz leta 2019. Za varovance trenerja Jürgena Kloppa je bila to 37. zaporedna tekma brez poraza v angleškem prvenstvu, v letu 2019 so bili v domači konkurenci poraženi le enkrat, na začetku leta in to že davnega 3. januarja lani, ko so izgubili proti Manchester Cityju.