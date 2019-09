Liverpool na krilih Maneja in Salaha do 5. zaporedne ligaške zmage

Nogometaši Liverpoola so odprli peti krog Premier League z domačo tekmo proti Newcastle Unitedu.Jürgen Klopp se v luči Lige prvakov ni odločil za večje menjave v začetni enajsterici, le Roberta Firmina je v napadalnem trojčku nadomestil z Divockom Origijem. Brazilec je namreč med reprezentančnim premorom odigral dve tekmi za brazilsko izbrano vrsto in se na Anfield vrnil nekoliko kasneje kot soigralci. Navijači redsov so z nestrpnostjo pričakovali prvo tekmo po odmoru, a v začetnih minutah doživeli hladen tuš. Domači so si že v uvodnih minutah tekme privoščili veliko napako. Dolga podaja s sredine igrišča je našla Christiana Atsuja, ki je žogo ustavil in s podajo zaposlilJetra Willemsa, ta je izkoristil dovolj prostora za strel in z natančnim udarcem pospravil žogo za hrbet nemočnega Adriana Lopeza.

TEKMA

Liverpool si je po prejetem zadetku počasi opomogel in do polovice prvega polčasa le ujel pravi ritem in premoč na zelenici v 28. minuti kronal z zadetkom. Andrewu Robertsonu je v borbi z gostujočo obrambo žogo uspelo oddati Sadiu Maneju, Senegalec pa je med dvema branilcema poslal močan strel v levi zgornji kot Newcastlovih vrat. Liverpool je napade nasprotnika zaustavljal že na sredini igrišča, Firmino, ki je vstopil tri minute pred tem, je ukradel žogo Atsuju in jo poslal proti vratom, kamor je vtekal Mane. Martin Dubravka je žogo skušal zaustaviti, a se je ta odbila in nadaljevala pot proti mreži, kjer se je ponovno znašel senegalski napadalec in vknjižil že drugi zadetek na tekmi.