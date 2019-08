Liverpool novo sezono začel z visoko zmago nad povratnikom Norwichem

Tekma se je za aktualne angleške podprvake in zmagovalce letošnjega finala Lige prvakov začela sanjsko. Po podaji Divocka Origija, ki je tokrat dobil prednost pred senegalskim reprezentantom Sadiom Manejem, je žogo s sila nespretnim posredovanjem v lastno mrežo pospravil branilec Norwicha Grant Hanley. Po vodilnem zadetku, ki so si ga gostje zabili sami že v sedmi minuti tekme, so se nogometaši Liverpoola lahko povsem sprostili. In prav po sproščeni akciji so nogometaši Liverpoola na kultnem Anfieldu v 19. minuti preko Mohameda Salaha prišli do vodstva z 2:0. Salah si je z izvrstnim preigravanjem izmenjal dvojno podajo z Robertom Firminom in s prefinjenim zaključkom povišal vodstvo Liverpoola. Slabih deset minut pozneje je Salah podajal iz kota in krasno zaposlil branilca Liverpoola Virgila van Dijka, ki je z natančnim strelom povišal vodstvo redsov na 3:0. Še pred iztekom prvega polčasa je na 4:0 povišal Origi, ki je zadel z glavo po natančni podaji Trenta Alexandra-Arnolda.