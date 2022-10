Liverpool odgovoril v slogu velikih, Arsenal povečal prednost na vrhu

Liverpool je veliki derbi pričakal v spodnji polovici lestvice, a je proti Manchester Cityju pokazal najboljši obraz v tej sezoni doslej in zasluženo slavil. Edini zadetek je 15 minut pred koncem rednega dela dosegel Mohamed Salah, ki je izkoristil napako Joaa Cancela in nato iz oči v oči ugnal nemočnega Edersona. Za Manchester City je pred tem v polno meril Phil Foden, a je bil zadetek pravilno razveljavljen, saj je v izgradnji akcije Erling Haaland storil prekršek nad Fabinhom.

Po desetih odigranih krogih v Premier League tako ni več neporaženih ekip. To je bil za City ob sedmih zmagah in dveh remijih prvi poraz. Liverpool je na drugi strani prišel do šele tretje prvenstvene zmage v tej sezoni. Redsi so trenutno na osmem mestu, a imajo v primerjavi z večino konkurentov tekmo manj.

Brez golov na Old Traffordu

"Super nedelja" se je na Otoku začela s štirimi obračuni. Največ pozornosti je bilo usmerjene na Old Trafford, kjer sta Manchester United in vse bolj ambiciozni Newcastle United remizirala z 0:0. Tretjič v sezoni Premier League je Cristiano Ronaldo začel v prvi postavi, igral je 72. minut, nakar ga je zamenjal Marcus Rashford. Angleški napadalec je v peti minuti sodniškega dodatka z glavo zapravil zlato priložnost za zmago vragov. Zanimivo, da je bila to sploh edina zamenjava trenerja Erika ten Haga na celotnem srečanju.