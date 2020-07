Liverpool ostal brez Hendersona, Klopp obljubil: Dvignil bo pokal

Liverpool ima štiri kroge pred koncem elitnega angleškega ligaškega tekmovanja kar 23 točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Cityjem. Lanski zmagovalci evropske lige prvakov so doslej zbrali 92 točk, v zadnjih štirih tekmah pa bodo skušali preseči rekordno znamko meščanov v sezoni 2017/18, ko so osvojili 100 točk. Liverpool se bo v zadnjih štirih krogih na domačem Anfieldu pomeril z Burnleyjem in Chelseajem, v gosteh pa z Arsenalom in Newcastle Unitedom.

"Močno se je dotaknilo vseh nas, to je bil grozen trenutek, ko je padel na tla,"se je dogodka s prejšnje tekme spominjal trener rdečih Jürgen Klopp. "Ko je zapustil zelenico, smo takoj vedeli. 'Hendo' ... V Nemčiji bi rekli, da je žival, ker se bori z vsem, zato ti tudi v primeru bolečin nikoli ne bo povedal, da jih čuti. Res se lahko zelo dobro spopade z bolečino in v tistem trenutku je sam vedel, da se je zgodilo nekaj, kar se ne bi smelo. Dotaknilo se je vseh nas. To je povsem 'ubilo' razpoloženje,"je nadaljeval Klopp.

"Fantje so prišli notri (v slačilnico, op. a.), niso točno vedeli. Bilo je 3:1, izvrstno, povedal sem jim, da je zmagati tekmo Premier League v gosteh nekaj izjemnega za vsako ekipo na svetu, zato je tudi izjemno za nas in da moramo biti s tem zadovoljni. Fantje so bili veseli glede tega, a nato se zaveš, da je 'Hendo' za ovinkom v postelji. Vsem je bilo hudo zanj, absolutno,"dodaja Klopp.

'Zasluži si, da dvigne pokal, in pokal bo tudi dvignil'

Priljubljeni Nemec je na klopi Liverpoola prekinil urok državnega prvenstva, ki se je rdečih držal vse od leta 1990, ko Premier League še sploh ni bila ustanovljena. V izjemni sezoni 2019/20 lahko Liverpoolčani še vedno prebijejo mejo 100 točk in podrejo rekord Manchester Cityja iz sezone 2017/18, ko so se varovanci Josepa Guardioleustavili pri okrogli stotici. Praznovanje težko pričakovanega naslova ob reki Mersey je zaradi veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa še precej zadržano, Klopp pa je že razkril, da bo z varovanci ob koncu sezone, ko bo na vrsti podelitev trofeje, gotovo poskušal vključiti poškodovanega klubskega kapetana.

"Zasluži si, da dvigne pokal, in pokal bo tudi dvignil. Kot sem rekel: operacija ne bo potrebna, to so dobre novice. Za vse ostalo pa se lahko odločimo sami – mislim, da je možnih odločitev kar nekaj –, kar se tiče dvigovanja pokala. A pokal bo dvignil 'Hendo',"je napovedal Klopp.