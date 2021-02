Liverpool 'pet pred 12' okrepil obrambno vrsto, Matip zaključil sezono

Za nogometnim klubom Liverpoolom je pester zadnji dan prestopne tržnice. Angleški prvaki so se namreč pred nadaljevanjem sezone okrepili z dvema branilcema, Turkom Ozanom Kabakom in Angležem Benom Daviesom. Do konca sezone pa bodo zaradi poškodbe gležnja ostali brez kamerunskega branilca Jöela Matipa, so potrdili na uradni spletni strani kluba.

Liverpool se že vso sezono spopada s številnimi poškodbami na položaju osrednjega branilca. Sezono je že končal Nizozemec Virgil van Dijk, ki si je v prvem delu prvenstva strgal križno vez, klub pa je sporočil, da bo preostanek tekmovalnega obdobja zaradi težje poškodbe gležnja izpustil tudi Jöel Matip. Že dlje časa je poškodovan Joe Gomez (koleno). Zato je klub zadnji dan prestopne tržnice zavihal rokave in v svoje vrste privabil dva nogometaša. Najprej je kupil Bena Daviesa, ki je igral za Preston v drugem kakovostnem razredu angleškega nogometa. Z rdečimi je 25-letnik podpisal večletno pogodbo. V zadnjih urah ponedeljkovega dne pa so potrdili še prestop 20-letnega turškega reprezentanta Ozana Kabaka. S Schalkejem so se dogovorili za posodo do konca te sezone z možnostjo odkupa. Turški branilec je zdravniški pregled opravil v Nemčiji, novemu klubu pa se bo pridružil v naslednjih dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Obenem je Liverpool Southamptonu do konca sezone posodil Japonca Takumija Minamina. Slednji je v dresu Liverpoola po prihodu iz Salzburga zbral 17 nastopov in dosegel štiri gole, večino kot rezervist.