Liverpool po 30 letih dočakal šampionski pokal

Do konca angleškega nogometnega prvenstva je ostal le še en krog, a naslov državnega prvaka je že nekaj časa oddan. Nogometaši Liverpoola so bili, v tej čudni, "koronski" sezoni, razred zase in so zasluženo osvojili naslov. Od zadnjega slavja redsov je minilo dolgih 30 let. Takrat so bili zadnjič prvaki, pisalo se je leto 1990, redse je vodil Kenny Dalglish, ki je tokrat podeljeval odličja novim prvakom, ki so naslov osvojili pod taktirko trenerja Jürgena Kloppa in vrhunsko odigrali domačo sezono.

Na 37 tekmah so izgubili le trikrat (zabeležili so 31 zmag) in imajo najbolj neprebojno obrambo v ligi (dobili so le 32 golov) in so zbrali 96 točk. Točkovnega rekorda lige sicer ne bo, četudi zmagajo še v zadnjem krogu na gostovanju. Za Liverpool je to 19. naslov angleškega prvaka v zgodovini in le še en naslov zaostaja za vodilnim klubom na Otoku, Manchester Unitedom (20 naslovov). Policija je prepovedala zbiranje navijačev pred stadionom Anfield, a so se številni kljub temu že sinoči zbrali in počakali igralce in jih pozdravili, večjih izgredov pa ni bilo.