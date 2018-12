Liverpool po polovici sezone kraljuje na vrhu, Klopp zatrjuje: To še nič ne pomeni

Nogometaši Liverpoola bodo leto zaključili na samem vrhu angleške prvenstvene lestvice, a na Anfieldu kljub temu ne nameravajo počivati na lovorikah. Jürgen Klopp je vodstvo v prvenstvu označil za povsem nepomembno, saj verjame, da njegovim varovancem prednost šestih točk še ne zagotavlja varnosti. Kljub temu pa ne gre prezreti dejstva, da je Nemec stoto zmago na klopi redsov dosegel hitreje kot marsikatera klubska legenda.

V zadnjem krogu angleškega prvenstva so nogometaši Liverpoola pred domačimi navijači ugnali Newcastle. Srake pod vodstvom nekdanjega stratega redsov Rafaela Beniteza so morale kar štirikrat v mrežo po žogo, za uverturo se je med strelce vpisal Dejan Lovren, za njim še Mohamed Salah, Fabinho in Xherdan Shaqiri (4 : 0).

Legende na trenerskem stolčku Liverpoola: Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan, Kenny Dalglish in Rafa Benitez. FOTO: AP

V tekmi 19. kroga Premier League pa je klub z mesta Beatlov zabeležili še enega od pomembnih mejnikov, svojo stoto zmago na trenerskem stolčku je dočakal Jürgen Klopp. Slednji je Liverpool sicer vodil že na zadnjih 181 tekmah, stotico pa je dosegel hitreje kot legendarna Bob Paisley in Bill Shankly. Rekord ostaja varno v rokah slovitega Kennyja Daglisha. Ta se je do stote zmage prebil po zgolj 159 tekmah. Blizu je tudi aktualni trener Newcastla Benitez, ki je Liverpool leta 2005 kot zadnji popeljal do naslova Lige prvakov, Španec je stotico dosegel po 174 tekmah. Tovrstne lovorike sicer Nemcu ne pomenijo kaj dosti, prav tako tudi trenutni položaj na samem vrhu prvenstvene lestvice, saj se zaveda, da sezone še zdaleč ni konec. "To ne pomeni še nič. Pomembno je, koliko točk imamo, nič drugega. Kaj pa je šest točk? Nič. Še vedno moramo igrati z vsemi po vrsti. Vsi so močni,"je dejal Klopp v pogovoru za Sky Sports, ki v prvem mestu vidi predvsem dobro izhodišče pred drugim delom sezone: "Seveda je dobro, da imamo nekaj točk prednosti pred drugimi, a to je vendarle nekaj, kar smo si želeli že dalj časa. Želeli smo ustvariti temelje za nadaljevanje sezone."

Nogometaši Liverpoola so v 17. krogu prvenstva porazili Manchester United in s tem zabili še zadnji žebelj v 'krsto' Joseja Mourinha. FOTO: AP

Liverpool je na dobri poti do naslova, ki si ga navijači želijo že zadnjih 28 let. Redsi so se nam angleški prestol nazadnje povzpeli v sezoni 1989/90. "Prvi del sezone se je zaključil, drugi se začne že kmalu s tekmo proti Arsenalu. Sezona je zahtevna, a zaenkrat nam dobro kaže. Še naprej moramo nadaljevati s tovrstnimi rezultati," je prepričan Nemec, ki se je že uspel vpisati v zgodovino kluba. Redsi namreč po 19. krogih prvenstva ostajajo neporaženi: "Želimo pisati svojo zgodovino. Prvič v angleškem prvenstvu smo ohranili svoj staž neporaženosti. Prejeli smo sedem zadetkov, to je dobro. Številke so dobre, situacija tudi, a čaka nas še 19 tekem." Številni navijači so se sočasno z zmago Liverpoola veselili tudi novega spodrsljaja sinje-modrih. Dolgo časa največji tekmec redsov za naslov prvaka, po dveh zaporednih porazih, za Kloppovo četo zaostaja že sedem točk. A nemški strokovnjak ima na to nekoliko drugačen pogled: "Ne vem, kako igrajo druge ekipe. Niti ne vem, kje igrajo. Po koncu naše tekme si pogledam rezultate in moram reči, da so me porazi Cityja pustili povsem ravnodušnega. To je le informacija."

Mohamed Salah je z zadetkom popeljal redse v osmino finala. FOTO: AP