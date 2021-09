Liverpool po zmagi na vrhu Premier lige

Za Liverpool so bili uspešni Sadio Mane (43.), Mohamed Salah (78.) in Naby Keita (89.). Mane je devetič zapored zadel proti londonski ekipi in dosegel mejnik, saj doslej nikomur v premier ligi to ni uspelo proti eni ekipi. Mane je obenem vpisal stoti gol v dresu rdečih.