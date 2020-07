Liverpool podaljšal s trenerjem, ki je za več kot 20 odstotkov izboljšal posest žoge

Po tem, ko je z Liverpoolom začel sodelovati leta 2018, je danski trener in specialist za izvajanje metov iz avta Thomas Gronnemarkpotrdil, da je podaljšal pogodbo s klubom, ki mu je po 30 letih v minuli sezoni tudi sam pomagal osvojiti državni naslov. Gronnemark, ki je v karieri sodeloval tudi z Ajaxom, RB Leipzigom, Gentom in Midtjyllandom, je ob potrditvi nadaljnjega sodelovanja opozoril, da bo tudi v prihodnje sodeloval z več različnimi ekipami.

"Vesel in ponosen oznanjam, da sem podpisal novo pogodbo z Liverpool FC za sezono 20/21. Sem samostojni podjetnik in trener metov iz avta, v tem trenutku pa obstaja veliko zanimanja ostalih klubov. Veselim se, da bom pomagal še več ekipam z 'Dolgim, hitrim in pametnim metom iz avta'," je sporočil možak, ki je bil nekaj časa z najdaljšim metom iz avta vpisan tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, danske barve pa je več let branil na ledenih stezah v bobu.

Želi spremeniti način, na katerega ljudje dojemajo izvajanje avtov

Na njegovi spletni strani piše, da si želi klientom pomagati pri "zmanjšanju izgube posesti, doseganju večjega števila zadetkov in zmagovanju tekem z metom iz avta". Svoji nedavni objavi na Twitterju je nato dodal obširnejše pojasnilo in razkril, da je pri Liverpoolu zaposlen le za polovičen delovni čas, in da lahko v isti sezoni sodeluje tudi s katerim od angleških tekmecev v Premier League, a z nobenim od najboljših šestih, če gre za isto sezono.

"Moj glavni cilj je, da spremenim način, na katerega ljudje gledajo na mete iz avta,"je pristavil Gronnemark. Trener šampionskega članskega moštva Liverpoola Jürgen Klopp, ki ga je v klub pripeljal leta 2018, je bil že takrat poln hvale na njegov račun.

'Povsem je spremenil našo igro'

"Ko sem slišal za Thomasa, mi je bilo jasno, da si ga želim spoznati. Ko sem ga spoznal, mi je bilo stoodstotno jasno, da ga želim zaposliti,"je v svojem slogu dejal Klopp."Zdaj je tu in na tem delamo od časa do časa. Okoli sebe nikoli ne moreš imeti dovolj specialistov. Vedno moram biti tisti tip, ki sprejme odločitve o tem, kdaj bomo te specialiste uporabili, a nikoli jih ni dovolj. Imamo telesno pripravo, zdravniški oddelek, imamo nutricioniste, zdaj pa imamo nekoga za mete iz avta. Dober fant je, če povem iskreno. Že je naredil razliko. Fantom je všeč. Ko imaš nekoga, ki ve, o čem govori, ti to vedno pomaga, ko si želiš kaj izboljšati. Povsem je spremenil našo igro pri metih iz avta."

To dokazujejo tudi številke, saj je od prihoda Gronnemarka Liverpool posest ob metih iz avta ohranil v 68,4 odstotkih primerov, v primerjavi s sezono 2017/18, ko je bil izkoristek Kloppove ekipe 45,4-odstoten.