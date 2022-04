Liverpool pokazal sočutje Ronaldu, nato odčital lekcijo Man Unitedu

Že v peti minuti je mrežo gostov načel kolumbijski napadalec Luis Diaz. 25-letnik je bil prehiter za vražjo obrambo in izkoristil natančno obrambo soigralca Mohameda Salaha ter povedel domačo zasedbo v vodstvo z 1:0. Sledila je sedma oz. osma minuta, ko so domači navijači – tako kot so napovedali – pripravili sočutno gesto za Cristiana Ronalda, ki je v ponedeljek izgubil otroka ob porodu njegove izbranke Georgine Rodriguez. Liverpool je tudi v nadaljevanju prvega polčasa močno prevladoval na zelenici, potrdilo se je, da so vragi v zelo slabi formi, zagotovo pa je dodatne posledice pustila tudi novica iz Ronaldove družine. V 22. minuti je po dolgem času znova zadel Salah, ki ga je tokrat z lepo podajo zaposlil Sadio Mane. Senegalski napadalec Sadio Mane je v 67. minuti povišal vodstvo Liverpoola na 3:0, potem ko ga je z nesebično podajo zaposlil Diaz. Mane je s prve z levico mojstrsko 'preusmeril' žogo v nebranjen del mreže Unitedova gola in matiral tudi tokrat nemočnega Davida de Gee. Zadnji žebelj v krsto vragov je po izgubljeni žogi vsega 19-letnega tunizijskega vezista Hannibala Mejbrija zabil Salah, ki mu je fantastično podal rezervist Diogo Jota. Egiptovski nogometni bog je tudi s pomočjo branilca Aarona Wan-Bissake, ki je želel posredovati z drsečim startom, premagal danes vse prej kot zadovoljnega Davida de Geo. Žoga se je od Angleža odbila in preskočila španskega vratarja, na Anfieldu pa se je veselica ob rezultatu 4:0 le še nadaljevala.