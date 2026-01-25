Liverpool pokazal zanimanje za Alonsa, so Slotu šteti dnevi?

Virgil van Dijk FOTO: Profimedia

Liverpool je proti Bournemouthu doživel novo blamažo. Domačini so pred obračunom z Redsi na 12 tekmah zmagali zgolj enkrat. Češnje so na tekmi povedle z 2:0 in spet razgalile Liverpoolove težave v obrambi, za te je v veliki meri kriv tudi kapetan Virgil van Dijk, ki je letos neprepoznaven. Varovanci Arneja Slota so do 80. minute vendarle izenačili in se v končnico tekme odpravili po nujno potrebne tri točke v lovu za mesti, ki vodijo v Ligo prvakov. V 95. minuti pa je sledila hladna prha, Amine Adli je po kaosu v gostujočem kazenskem prostoru žogo poslal v mrežo in poskrbel za delirij domačih navijačev na stadionu Vitality.

Arne Slot

Po novem bolečem porazu je bil pričakovano na tapeti znova Slot, pod vprašaj je bila postavljena predvsem njegova prihodnost v enem največjih otoških klubov. Govorice pa so se še okrepile po zadnjem poročanju španskega časnika AS, ki pravi, da so vodilni možje pri klubu iz mesta Beatlov pokazali zanimanje za nedavnega trenerja madridskega Reala, Xabija Alonsa. Na Iberskem polotoku poročajo, da Xabi ve, da bo vedno dobrodošel nazaj na Anfieldu in da Liverpoolova uprava nanj računa v naslednji sezoni, v primeru poslabšanja rezultatske forme pa tudi prej.

Xabi Alonso in Florentino Perez