Nogomet

Liverpool pokazal zanimanje za Alonsa, so Slotu šteti dnevi?

Liverpool, 25. 01. 2026 13.53 pred 21 dnevi 2 min branja 7

Avtor:
L.M.
Xabi Alonso

Po še enem katastrofalnem porazu v angleškem državnem prvenstvu so govorice o prihodnosti Arneja Slota še močnejše. Nizozemski strateg bi bil lahko kmalu na listi za odstrel pri Liverpoolu, sploh v luči poročanj, da so vodilni možje aktualnih angleških prvakov že kontaktirali Xabija Alonsa.

Virgil van Dijk
Virgil van Dijk
FOTO: Profimedia

Liverpool je proti Bournemouthu doživel novo blamažo. Domačini so pred obračunom z Redsi na 12 tekmah zmagali zgolj enkrat. Češnje so na tekmi povedle z 2:0 in spet razgalile Liverpoolove težave v obrambi, za te je v veliki meri kriv tudi kapetan Virgil van Dijk, ki je letos neprepoznaven. Varovanci Arneja Slota so do 80. minute vendarle izenačili in se v končnico tekme odpravili po nujno potrebne tri točke v lovu za mesti, ki vodijo v Ligo prvakov. V 95. minuti pa je sledila hladna prha, Amine Adli je po kaosu v gostujočem kazenskem prostoru žogo poslal v mrežo in poskrbel za delirij domačih navijačev na stadionu Vitality.

Arne Slot
Arne Slot
FOTO: Profimedia

Po novem bolečem porazu je bil pričakovano na tapeti znova Slot, pod vprašaj je bila postavljena predvsem njegova prihodnost v enem največjih otoških klubov. Govorice pa so se še okrepile po zadnjem poročanju španskega časnika AS, ki pravi, da so vodilni možje pri klubu iz mesta Beatlov pokazali zanimanje za nedavnega trenerja madridskega Reala, Xabija Alonsa. Na Iberskem polotoku poročajo, da Xabi ve, da bo vedno dobrodošel nazaj na Anfieldu in da Liverpoolova uprava nanj računa v naslednji sezoni, v primeru poslabšanja rezultatske forme pa tudi prej.

Xabi Alonso in Florentino Perez
Xabi Alonso in Florentino Perez
FOTO: Profimedia

Bask je trenutno na t. i. aktivnem počitku, potem ko so ga po vsega 34 tekmah odpustili pri kraljevem klubu, odločitev, s katero se veliko navijačev belega baleta ni strinjalo. Alonso je pred dvema sezonama navdušil pri Bayerju iz Leverkusna, s katerim je nepremagan osvojil prvo lovoriko državnega prvenstva v klubski zgodovini. Glede na njegovo bogato igralsko zgodovino na Otoku in slabe rezultate pod taktirko Nizozemca, bi bil lahko Slot že kmalu na listi za odstrel.

arne slot xabi alonso liverpool govorice
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoriSušan
26. 01. 2026 17.10
Realno najbolša opcija. Zna jim dobr igro dvignt pa kej prnest. Pa ne bo mel vrtec k neka varuška k v Realu
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
25. 01. 2026 21.58
Xabi je lahko v bistvu še vesel, da se je znebil zdraharskega reala z vsemi tistimi razvajenimi labodki in z zlobnim starcem. Seveda ga drugje po Evropi znajo ceniti in tole z redsi ziher ne bo edina ponudba....
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
26. 01. 2026 17.10
Res. In pol se sprašujejo zakaj jih noben ne mara.
Odgovori
+1
1 0
Loptass
25. 01. 2026 18.54
Škoda za Liverpool, da komaj sedaj. Če bi prej, bi bili decembra že prvaki. Ker pa tega niso izkoristili, je to priložnost izkoristil Real.
Odgovori
+1
3 2
NoriSušan
26. 01. 2026 17.12
Sam najbolša opcija. Slot je pač padu in rabjo nekoga ki bi jih dvignu in kej prnesu. Pa valda nucu bo cajt
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
25. 01. 2026 15.15
Liverpool ne bo menjal slota vsaj do konca ne...prevec denarja so vrgli za slotove zelje katere so se izkazale za napacne....odhod xabija k liverpoolu bi bil se tezji kot pa pri realu kajti pri liverpoolu imajo hudo krizo..zapravili so ogromno denarja za okrepitve ki to niso...van dijk je le se bleda sence zasebe, odhaja salah, tezave s poskodbami...skratka nic dobrega se ne pise liverpoolu v naslednjih nekaj sezonah...denar so zapravili, van dijk, robertson, salah odhajajo...vprasanje ce bo ostal konate...kdo bo prisel namesto omenjenih pa ne ve nihce...tudi pravila ffpja jim bodo zelo omejavala delo zaradi porabljenega denarja..
Odgovori
-8
1 9
NoriSušan
26. 01. 2026 17.13
Ali pa ker se hočjo dvignt. Slot je trener ker nimajo druge. Poglej United pa Chelsea. Skor na isti dan odpustil trenerja.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
