Liverpool s petardo potrdil 20. naslov angleškega prvaka

Liverpool je stvari na svoje mesto postavil v 24. minuti, ko so gostje v bližini svojega kazenskega prostora izgubili žogo, Alexis Mac Allister pa jo je s sijajnim strelom iz približno 20 metrov poslal v mrežo Tottenhama. Videti je bilo, da nogometaši s severnega dela Londona, ki se v angleškem prvenstvu ne borijo več za nič in sezono rešujejo v Ligi Evropa, na Anfield niso prišli z željo, da pokvarijo zabavo redsov.

Posledično so bili tudi v nadaljevanju prvega polčasa podjetnejši in nevarnejši domačini, ki so v 34. minuti poskrbeli za novo slavje na tribunah. Po podaji iz kota so gostje slabo izbili žogo, do te pa je prišel Cody Gakpo in po lepem preigravanju z natančnim strelom premagal Guglielma Vicaria. Rezultat se do konca prvega dela ni več spremenil, Liverpool, ki je za potrditev naslova potreboval zgolj točko, pa je na odmor odšel z dvema goloma prednosti.