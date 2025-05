Liverpool potrdil prihod Frimponga

"Šlo je zelo hitro. Liverpool me je kontaktiral in zame ni bilo dileme. Rekel sem svojim agentom: 'Karkoli naredite, samo pripeljite me tja," je ob podpisu za Liverpool povedal Frimpong, ki obljublja gorečnost, predanost in zmage. "Navijači Liverpoola, dal vam bom vse od sebe – svojo energijo, delovno etiko. Upam, da bomo skupaj zmagovali in skupaj slavili."

Frimpong, rojen v Amsterdamu, je nogometno pot začel pri Manchester Cityju, od koder je leta 2019 odšel na Škotsko k Celticu. V dresu zeleno-belih je osvojil tri lovorike, preden se je preselil v Nemčijo in zasijal med evropsko elito.

Za člansko reprezentanco Nizozemske je debitiral oktobra 2023, do danes pa zbral 12 nastopov in en zadetek. O prihodu v Liverpool in sodelovanju z novim trenerjem Arnejem Slotom je povedal: "Govorila sva večkrat. Zveni zelo pozitivno. Povedal mi je, da lahko ekipi prinesem energijo, hitrost in svoje kvalitete. Že igralci pri reprezentanci, ki so igrali pod njim pri Feyenoordu, so mi govorili: 'To je najboljši trener, kar sem jih imel'. Zdaj bo on moj trener. Veselim se!"