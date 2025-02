Liverpool doma povozil Tottenham za finale z Newcastlom

Nogometaši Liverpoola se bodo za omenjeno lovoriko potegovali že tretjič v zadnjih štirih letih. Zmagali so lani in tudi leta 2022. Finale bo na kultnem Wembleyju in sicer 16. marca. Tudi drugače so Redsi ekipa, ki ima največ osvojenih pokalov, štejejo jih osem. Petkrat so slavili Chelsea, Aston Vila in Manchester United.