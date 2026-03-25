Nogomet

Liverpool pred zahtevno nalogo: kdo bo nasledil Salaha?

Liverpool, 25. 03. 2026 19.45 pred 33 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Anže Mlakar
Mohamed Salah

Mohamed Salah se bo po koncu sezone poslovil od Liverpoola, kamor se je preselil leta 2017. V kultnem rdečem dresu je doslej odigral 435 tekem, na katerih je sodeloval pri 377 zadetkih. Njegov učinek bo vsekakor zelo težko nadomestiti, kateri nogometaši pa bi lahko bili med poletnimi tarčami angleškega velikana?

FOTO: AP

Mohamed Salah se bo ob poletnem slovesu v zgodovino zapisal kot eden najboljših nogometašev v zgodovini Liverpoola in ena izmed legend angleškega prvenstva. Z redsi je osvojil praktično vse. Dvakrat je postal angleški prvak, v sezoni 2018/19 prišel do trofeje v Ligi prvakov in nato do Uefine superpokalne lovorike. V vitrino je pospravil dve lovoriki ligaškega pokala in eno FA pokala, osvojil pa tudi klubsko svetovno prvenstvo in angleški superpokal. Kje bo 33-letni Egipčan nadaljeval kariero, za zdaj še ni jasno.

Preberi še Mohamed Salah po koncu sezone zapušča Liverpool

Prav tako še ni jasno, kdo bo zasedel njegov položaj na desni strani napada. Hkrati ne vemo, koliko bodo rdeči za novega napadalca pripravljeni odšteti. Lansko poletje so namreč pripeljali tri najdražje okrepitve v klubski zgodovini, vsi trije nogometaši so napadalno usmerjeni, nihče izmed njih pa ni krilni napadalec. Alexander Isak jih je stal 145 milijonov evrov, 20 milijonov manj so odšteli za Floriana Wirtza, Hugo Ekitike pa se je v mesto Beatlov preselil za 95 milijonov.

FOTO: Profimedia

Zadnja izmed naštetih sta se na Otok preselila iz nemškega prvenstva in navijači Liverpoola vsekakor ne bi imeli nič proti, če poleti njihov kader okrepi še kateri izmed zvezdnikov Bundeslige. Prva, skoraj nepredstavljiva možnost, je 24-letni Michael Olise, ki je še pred dvema letoma v Premier ligi igral za Crystal Palace. Med nemško elito je v tej sezoni ob 11 golih prispeval 19 asistenc, v Ligi prvakov pa na devetih tekmah sodeloval pri devetih zadetkih. Njegova vrednost je trenutno ocenjena na 140 milijonov, težko je verjeti, da bi redsi ponovno odšteli tako visok znesek, hkrati pa ga Bayern München skoraj zagotovo ne bo izpustil iz rok.

FOTO: Profimedia

Drugi igralec, ki nastopa v Bundesligi, je najstnik Yan Diomande, katerega spremljajo številni nogometni velikani. 19-letnik je to sezono za Leipzig v prvenstvu zabil 10 zadetkov, za razliko od Bayerna pa so rdeči biki znani po tem, da razvijajo mlade talente in jih nato prodajajo za bajne zneske. Ocenjen je na 75 milijonov, vsekakor pa bi Liverpool v primeru, da se odloči zanj, moral odšteti še nekaj deset milijonov več.

FOTO: AP

Zanimivo izbiro predstavlja tudi Rodrygo, ki v Real Madridu nima zagotovljenega mesta v začetni enajsterici. Ker se zaradi resne poškodbe še nekaj mesecev ne bo vrnil na zelenico, je manj verjetno, da se bo kateri klub odločil za njegov nakup.

FOTO: Profimedia

Obstaja tudi možnost, da se redsi odločijo za nakup nogometaša, ki že nastopa med angleško elito. Vsako poletje se namiguje o morebitnem prestopu kapetana West Hama Jarroda Bowena, ki bo to poletje skoraj zagotovo menjal klub, če se kladiva, ki se trenutno nahajajo v coni izpada, po koncu sezone poslovijo od Premier lige.

FOTO: AP

29-letni Anglež zaradi njegove starosti vsekakor ne bo na vrhu seznama želja, blizu tega položaja pa bi utegnil biti štiri leta mlajši Anthony Gordon, ki to sezono navdušuje v dresu Newcastla. V domačem prvenstvu je sodeloval pri osmih golih, veliko bolj razpoložen pa je v Ligi prvakov, kjer je na lestvici strelcev izenačen s Harryjem Kanom, pred njima pa je zgolj prvi zvezdnik madridskega Reala Kylian Mbappe.

nogomet liverpool mohamed salah

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

SLOVENSKI CHATGPT
25. 03. 2026 20.22
Šeškota v Liverpool 👍
Odgovori
0 0
bibaleze
