Liverpool pred zahtevno nalogo: kdo bo nasledil Salaha?

Mohamed Salah z navijači Liverpoola po potrditvi naslova angleškega prvaka v lanski sezoni.

Mohamed Salah se bo ob poletnem slovesu v zgodovino zapisal kot eden najboljših nogometašev v zgodovini Liverpoola in ena izmed legend angleškega prvenstva. Z redsi je osvojil praktično vse. Dvakrat je postal angleški prvak, v sezoni 2018/19 prišel do trofeje v Ligi prvakov in nato do Uefine superpokalne lovorike. V vitrino je pospravil dve lovoriki ligaškega pokala in eno FA pokala, osvojil pa tudi klubsko svetovno prvenstvo in angleški superpokal. Kje bo 33-letni Egipčan nadaljeval kariero, za zdaj še ni jasno.

Prav tako še ni jasno, kdo bo zasedel njegov položaj na desni strani napada. Hkrati ne vemo, koliko bodo rdeči za novega napadalca pripravljeni odšteti. Lansko poletje so namreč pripeljali tri najdražje okrepitve v klubski zgodovini, vsi trije nogometaši so napadalno usmerjeni, nihče izmed njih pa ni krilni napadalec. Alexander Isak jih je stal 145 milijonov evrov, 20 milijonov manj so odšteli za Floriana Wirtza, Hugo Ekitike pa se je v mesto Beatlov preselil za 95 milijonov.

Hugo Ekitike, Florian Wirtz in Mohamed Salah FOTO: Profimedia

Zadnja izmed naštetih sta se na Otok preselila iz nemškega prvenstva in navijači Liverpoola vsekakor ne bi imeli nič proti, če poleti njihov kader okrepi še kateri izmed zvezdnikov Bundeslige. Prva, skoraj nepredstavljiva možnost, je 24-letni Michael Olise, ki je še pred dvema letoma v Premier ligi igral za Crystal Palace. Med nemško elito je v tej sezoni ob 11 golih prispeval 19 asistenc, v Ligi prvakov pa na devetih tekmah sodeloval pri devetih zadetkih. Njegova vrednost je trenutno ocenjena na 140 milijonov, težko je verjeti, da bi redsi ponovno odšteli tako visok znesek, hkrati pa ga Bayern München skoraj zagotovo ne bo izpustil iz rok.

Michael Olise FOTO: Profimedia

Drugi igralec, ki nastopa v Bundesligi, je najstnik Yan Diomande, katerega spremljajo številni nogometni velikani. 19-letnik je to sezono za Leipzig v prvenstvu zabil 10 zadetkov, za razliko od Bayerna pa so rdeči biki znani po tem, da razvijajo mlade talente in jih nato prodajajo za bajne zneske. Ocenjen je na 75 milijonov, vsekakor pa bi Liverpool v primeru, da se odloči zanj, moral odšteti še nekaj deset milijonov več.

Yan Diomande FOTO: AP

Zanimivo izbiro predstavlja tudi Rodrygo, ki v Real Madridu nima zagotovljenega mesta v začetni enajsterici. Ker se zaradi resne poškodbe še nekaj mesecev ne bo vrnil na zelenico, je manj verjetno, da se bo kateri klub odločil za njegov nakup.

Rodrygo FOTO: Profimedia

Obstaja tudi možnost, da se redsi odločijo za nakup nogometaša, ki že nastopa med angleško elito. Vsako poletje se namiguje o morebitnem prestopu kapetana West Hama Jarroda Bowena, ki bo to poletje skoraj zagotovo menjal klub, če se kladiva, ki se trenutno nahajajo v coni izpada, po koncu sezone poslovijo od Premier lige.

Anthony Gordon in Jarrod Bowen FOTO: AP