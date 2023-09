Arsenal z goloma v sodniškem dodatku potopil Manchester United

Derbi kroga na Emiratesu so bolje odprli nogometaši Arsenala, ki pa terenske premoči niso znali kronati. Najlepšo priložnost je imel pri izidu 0:0 Kai Havertz , ki je v kazenskem prostoru povsem zgrešil žogo. Isti igralec je v 27. minuti z neprevidno podajo omogočil protinapad gostov, Christian Eriksen je našel Marcusa Rashforda , ta pa je pred vrati Arsenala vse storil sam in poskrbel za prednost gostov.

Kazalo je, da bo ostalo pri delitvi točk. Nato pa je v šesti minuti sodniškega dodatka na sceno stopil Declan Rice , ki je bil na drugi vratnici zelo iznajdljiv po podaji Bukaya Sake iz kota. Za nekdanjega vezista West Hama je bil to prvi gol v majici novega kluba in težko bi si izbral bolj primeren trenutek. Zmagovalca je dokončno odločil rezervist Gabriel Jesus , ki je v igro vstopil s klopi in bil v deseti minuti dodatka natančen po hitrem protinapadu, ko se je znašel sam pred vrati Andrea Onane .

Szoboszlaiev prvenec tlakoval pot tretji zmagi Redsov

Nogometaši Liverpoola so po remiju s Chelseajem na uvodu v sezono dobili še tretjo zaporedno tekmo. Potem ko so minuli konec tedna po preobratu z igralcem manj ugnali Newcastle, so tokrat zanesljivo odpravili visoko letečo Aston Villo s 3:0. Že v tretji minuti je Dominik Szoboszlai prišel do prvenca v dresu Redsov, slabih 20 minut kasneje pa je avtogol Mattyja Casha bolj ali manj že odločil zmagovalca. Dokončno ga je v drugem polčasu potrdil Mohamed Salah, ki je bil po poadji Darwina Nuneza natančen v 55. minuti.

Na tretji nedeljski tekmi je Crystal Palace doma s 3:2 ugnal Wolverhampton. Vsi zadetki so padli v drugem polčasu, dva je za orle dosegel francoski napadalec Odsonne Edouard.