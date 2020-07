Liverpool ob povratku na Anfield še bližje rekordu Man. Cityja

Sadio Mane in Curtis Jonessta z zadetkoma v zaključku drugega polčasa prinesla novo domačo zmago Liverpoolu v Premier League, kjer rdeči v tej sezoni niso oddali še niti točke kateremu od gostov. Aston Villa se je sicer dobro postavila po robu favoriziranim Liverpoolčanom, ki so matematično že potrdili osvojitev prvega državnega naslova po 30 letih. Rdeči so branilcu naslova Manchester Cityju, ki je izgubil v Southamptonu (1:0), spet pobegnili na kar 23 točk prednosti.

Vse se bo za Liverpool ob hitrem slovesu od vseh pokalnih tekmovanj v zaključku sezone vrtelo okoli lovljenja rekorda sinje modrih, ki so ga varovanci Josepa Guardiolez osvojenimi 100 točkami postavili v sezoni 2017/18. Liverpool, ki je trenutno pri že 89 točkah, mora do konca sezone na petih tekmah torej osvojiti vsaj 12 točk, da bi ekspresno podrl rekord, za katerega se je pred dvema letoma zdelo, da bo obstal še vsaj nekaj desetletij.

'Moramo zmagati na vseh tekmah, ni zapleteno'

"Zelo težka tekma," je po obračunu dejal Liverpoolov trener Jürgen Klopp. "Villa je, jasno, organizirana in otežila nam je delo. Veter je otežil delo obema, a res je bilo težko igrati običajen nogomet. Morali smo ostati na stari poti in početi prave reči, v drugem polčasu pa smo imeli več dobrih trenutkov. Lahko ste videli, da smo potrebovali čas, da smo se privadili. Dve situaciji bi lahko privedli do enajstmetrovk, nismo imeli sreče, a v redu ... Smo tam, kjer smo, ker zmagujemo na težkih tekmah."

Klopp sicer vztraja, da z varovanci ni osredotočen na podiranje rekordov, a bi bil slednji vsaj obliž na rano zadnjega poraza na medsebojni tekmi v Manchestru, kjer je City goste potolkel s kar 4:0.

"Nismo prišli sem s številkami, kakršne imamo, ker smo razmišljali o podiranju rekordov. Vedno smo bili stoodstotno osredotočeni na tekmo in to se ne bo spremenilo,"dodaja Klopp."Če si želimo rekord po številu osvojenih točk, moramo v bistvu zmagati na vseh tekmah, ni zapleteno. Fantje to vedo in tega mi tej skupini igralcev ni treba omenjati."