Liverpool s precej težav prek Aston Ville do 29. ligaške zmage v sezoni

Gostje iz Birminghama so si do prvega prejetega zadetka na srečanju, ko je bil slabih dvajset minut pred koncem dvoboja na Anfieldu za domače natančen Sadio Mane, pripravili dve izraziti priložnosti za vodstvo, a je bila obramba novopečenih angleških državnih prvakov vselej za pol koraka pred napadalcema Aston Ville.



Natančneje, najprej pred Anwarjem El Ghazijem in nato še Douglasom Luizom, ki sta se v zaključku obetavnih akcij preveč obotavljala, kar sta tako kakovostna osrednja branilca, kot sta Virgil Van Dijk in Joe Gomez, brez težav rešila v svoj prid. V nadaljevanju tekme so vajeti igre v svoje noge prevzeli varovanci nemškega stratega Jürgena Kloppa, ki so terensko premoč kronali z že omenjenim zadetkom Maneja, za končnih 2:0 pa je minuto pred iztekom rednega dela dvoboja poskrbel nadarjeni Curtis Jones, ki je pred dnevi z aktualnimi evropskimi klubskimi prvaki podpisal novo, večletno pogodbo.



To je bila že 29. prvenstvena zmaga v sezoni za nogometaše Liverpoola, ki so tako na najboljši mogoč način uspeli pozabiti na predhodni visok poraz proti Manchester Cityju sredi tedna na Etihadu.