Liverpool s prednovoletno petardo razbil Arsenal in ušel na +9

V derbiju 20. kroga sta se na stadionu Anfield pomerila vodilni Liverpool in petouvrščeni Arsenal. Domačini so že pred začetnim sodniškim žvižgom izvedeli dobro novico, in sicer v obliki poraza Tottenhama, ki je bil pred tem najbližji zasledovalec. Varovanci Jürgena Kloppaso kljub vsemu želeli zabeležiti zmago in še utrditi svojo prednost na vrhu Premier League. Domačini navijači so kljub dobri formi njihovih ljubljencev, že v 11. minuti doživeli šok. Za navdušenje gostujočih navijačev pa je poskrbel Ainsley Maitland-Niles, ki je zadel po hitrem protinapadu in podaji Alexa Iwobija. Sam se je znašel pred Alissonom Beckerjem in brez težav popeljal topničarje v vodstvo.

A veselje gostov iz severnega Londona ni trajalo dolgo. Že tri minute kasneje je namreč po prodoru Mohameda Salahain nespretnosti gostujoče obrambe, izid poravnal Roberto Firmino. Le nekaj trenutkov kasneje je na semaforju pisalo že 2 : 1 za vodilno ekipo lige. V središču pozornosti pa je bil znova Firmino. V slogu najboljših slalomistov je osmešil obrambo Londončanov, ter brez težav matiral Bernda Lenaza delirij na tribunah Anfielda. Vse dvome o zmagovalci pa so domačini razrešili že v prvem polčasu. Po izjemni ekipni akciji in vnovični asistenci Salaha, se je tokrat sam pred Lenom znašel še Sadio Manein brez težav povišal na 3 : 1. Tik pred koncem polčasa pa se je med strelce vpisal še izjemni Egipčan, ki je izkoristil najstrožjo kazen, potem ko je prav nad njim prekršek storil Sokratis. Drugi polčas je bil tako zgolj še formalnost, a so domačini uspeli zabiti še enkrat. Svoj hat-trick je v 65. minuti 'dokončal' Firmino, ki je izkoristil še drugo enajstmetrovko za domačine, potem ko je Sead Kolašinacpodrl Dejana Lovrena. Liverpool je tako na 20. tekmi vpisal še 17. zmago (ob tem imajo še 3 remije) in so na dobri poti, da osvojijo prvi naslov prvaka po letu 1990. Z 18. naslovi je sicer Liverpool drugi najuspešnejši angleški klub vseh časov. Dva naslova več ima zgolj Manchester United. Arsenal je pa doživel še četrti poraz v letošnji sezoni in ostaja na petem mestu, se jim pa lahko rdeči vragi z morebitno zmago približajo na vsega tri točke zaostanka.

TEKMA