Liverpool s prigarano zmago v Southamptonu (vsaj začasno) na vrh lestvice

Nogometaši Liverpoola so v 33. krogu angleške Premier League slavili na gostovanju v Southamptonu (3:1). Domačini so sicer povedli že v 9. minuti tekme, nato pa so redsi izenačili še pred iztekom prvega polčasa. Za zmago sta v zaključku tekme poskrbela Mo Salah in Jordan Henderson. Liverpoool je s tekmo več skočil na prvo mesto angleške lige (82 točk, Man City 80).

Salah je takole proslavil zadetek v 80. minuti tekme. FOTO: AP Domačini so že v 9. minuti povedli prekoShanea Longa, ki se je po podaji Pierra-Emila Hojbjerga sam znašel v kazenskem prostoru Liverpoola in matiral nemočnega Alissona. V 16. minuti je imel krasno priložnost za izenačenje Sadio Mane, ki ga je s podajo lepo zaposlil Mohamed Salah, a mu je strel domači vratar Angus Gunn fantastično ubranil. V podobni akciji je Liverpool prišel do izenačenja v 36. minuti, ko je z desne strani podajal Trent Alexander-Arnold z glavo pa je Gunna matiral Naby Keita. TEKMA V drugem polčasu je Liverpool dolgo časa iskal vodilni zadetek, nato pa je v 80. minuti iz hitrega protinapada udaril Salah. Egipčan je sam povlekel s sredine igrišča in nato s prefinjenim strelom premagal Gunna za vodstvo Liverpoola z 2:1. Zmago je dobrih pet minut kasneje potrdil Jordan Henderson, ki je utekel obrambi Southamptona in izkoristil natančno podajo Roberta Firmina. Liverpool (82 točk) je z novo zmago skočil na vrh Premier League, a ima ob tem tekmo več kot Manchester City (80 točk). LESTVICA