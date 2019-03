Liverpool s prigarano zmago znova skočil na vrh

Nogometaši Liverpoola, ki so se med tednom po veliki zmagi na gostovanju v Münchnu pri Bayernu (1 : 3) uvrstili v četrtfinale Lige prvakov, kjer se bodo pomerili s Portom, so v 31. krogu angleške Premier League dosegli pomembno zmago v boju za letošnji naslov na Otoku. Za zmago pri zadnjeuvrščenem Fulhamu pa so se morali pošteno potruditi. Goste iz Liverpoola je sicer že v 26. minuti v vodstvo popeljal Sadio Mane, ki je v zadnjem času v izjemni formi in je blestel že na tekmi proti Bayernu, kjer je kar dvakrat premagal Manuela Neuerja.

V 74. minuti pa bi se lahko sanje o naslovu za nogometaše iz mesta ob reki Mersey poslabšale. Virgil van Dijkin Alisson Beckersta se namreč zapletla v obrambni vrsti gostov. Nizozemec je slabo vračal žogo svojemu vratarju in to je izkoristil njegov rojak in nekdanji član 18-kratnih angleških prvakov, Ryan Babel, ki je z golom proti nekdanjemu klubu kaznoval katastrofalno napako v obrambi. Po prejetem golu je Liverpool silovito krenil proti golu Fulhama in bil za to nagrajen v 81. minuti. Domači vratar Sergio Ricoje slabo ujel žogo po strelu Mohameda Salaha in do nje se je dokopal Mane, katerega pa je domači vratar nato podrl in sodniki so gostom dosodili enajstmetrovko. Odgovornost je prevzel kapetan James Milnerin zadel za pomembno zmago Liverpoola, ki je s 23. prvenstveno zmago s tekmo več znova vodilni na lestvici. Pred Manchester Cityjem ima sedaj dve točki prednosti.

Angleška Premier League, izidi:

Fulham - Liverpool1 : 2(0 : 1)

Babel 74., Mane 26., Milner 81./11-m.

Bournemouth - Newcastle 2 : 2 (0 : 1)

Burnley - Leicester City 1 : 2(1 : 1)

West Ham United - Huddersfield Town 4 : 3 (1 : 2)

