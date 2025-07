Liverpool se bo pred prvo tekmo sezone spomnil preminulega Dioga Jote

Tekma s Prestonom bo prva po nesreči Dioga Jote in njegovega brata Andreja Silve, ki sta umrla prejšnji teden. Čeprav bo tekma v gosteh, bodo pred začetkom zaigrali himno Liverpoola You'll Never Walk Alone, predstavniki domačega kluba bodo pred navijače Liverpoola položili venec.

Pred začetkom dvoboja bo minuta molka, obenem bodo na stadionu na zaslonih pokazali vrhunce kariere portugalskega nogometaša. Igralci obeh moštev pa bodo na tekmi nosili žalne trakove.