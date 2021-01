Liverpool še drugič zapored ni izkoristil popolne terenske prevlade

Liverpool sicer ostaja na vrhu razpredelnice s 33 točkami, a bi se lahko Manchester United z zmago na naslednji tekmi že izenačil z večnimi rivali. Liverpool ostaja pri zgolj enem porazu, a je to bil že šesti (drugi zaporedni) remi za četo Jürgena Kloppa. Tokrat so na gostovanju v Newcastlu redsi popolnoma prevladovali, imeli izjemno terensko premoč (posest žoge 74:26 % v korist Liverpoola), a do zmagovitega zadetka na St James' Parku niso zmogli.

Izid:

Newcastle - Liverpool 0:0 (0:0)