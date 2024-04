Epski preobrat Chelseaja, Liverpool mukoma do novih treh točk

Liverpool bo tudi 30. krog angleške Premier League sklenil na prvem mestu, potem ko je s 3:1 premagal zadnji Sheffield United. Redsi so srečanje sebi v prid obrnili šele v zadnjih 15 minutah, ko sta zadela Alexis Mac Allister in Cody Gakpo. Zatem je Chelsea v tekmi preobratov premagal Manchester United s 4:3. Junak je bil s hat-trickom Cole Palmer, ki je izenačil v 100. minuti, minuto kasneje pa poskrbel za končni izid.

Liverpool - Sheffield United FOTO: Sofascore.com icon-expand

Na Anfieldu prav nič ni kazalo na to, da bi se utegnil Liverpool mučiti z zadnjeuvrščenim Sheffield Unitedom. Sploh po tem, ko si je v 16. minuti hrvaški vratar Ivo Grbić privoščil nezaslišano napako, ko je imel ves čas in prostor na tem svetu, a je dolgo žogo usmeril naravnost v pozornega Darwina Nuneza, od katerega se je ta skotalila v mrežo gostov. Rezilom iz Sheffielda se je v tej sezoni že kar nekajkrat zgodilo, da so po prejetem zadetku razpadla, spomnimo se samo nedavno tekmo z Arsenalom, ko so topničarji že ob polčasu vodili s 5:0. A tokrat so se gostje zbrali in do polčasa ohranili le gol zaostanka, ki jih je pred nadaljevanjem držal v igri. Liverpool se je dolgo mučil kljub rekordni posesti. Žoga je bila v nogah Redsov kar 83 odstotkov časa:

Potem pa je prišla 58. minuta, ko so gostje izkoristili eno svojih redkih priložnosti. Če smo bolj natančni, je niso izkoristili sami, ampak jim je pri tem pomagal Conor Bradley, ki je nespretno odreagiral v kazenskem prostoru in žogo preusmeril skozi noge svojega vratarja za 1:1. Navijači na Anfieldu so potem dolgo trepetali, ali bo njihovim ljubljencem uspelo izvleči nujno potrebno zmago. V 77. minuti pa so se lahko oddahnili, ko je zadela desetica Alexis Mac Allister. Argentinec je na robu kazenskega prostora dočakal odbito žogo po predložku z desne strani in potem neubranljivo sprožil v zgornji desni kot. Zmagovalec je bil dokončno odločen v zadnji minuti, ko je končnih 3:1 postavil Cody Gakpo.

Chelsea - Manchester United FOTO: Sofascore.com icon-expand

Zgodovinska drama v Londonu Zatem smo spremljali še derbi kroga med Chelseajem in Manchester Unitedom, ekipama, ki sta letos močno razočarali svoje navijače. Domači so po golih Connorja Gallagherja in Colea Palmerja z bele točke že v 19. minuti vodili z 2:0, a se rdeči vragi niso dali. Že pred polčasom sta za izenačenje poskrbela Alejandro Garnacho in Bruno Fernandes. Prav Garnacho je nato sredi drugega polčasa poskrbel za popoln preobrat, ki pa ni bil zadnji, kot se je kasneje izkazalo. Tekla je že deveta minuta sodniškega dodatka, ko so iz VAR sobe glavnemu sodniku po dolgem ogledu počasnega posnetka signalizirali, naj pokaže na belo točko v korist Chelseja. Odgovornost nase je zopet prevzel Palmer in uspešno realiziral še svojo osmo enajstmetrovko v Premier League, pri čemer ni zgrešil niti ene. S tem pa drame še ni bilo konec. Chelsea je v naslednji akciji prišel do kota. Po hitri kombinaciji se je sam na robu kazenskega prostora znašel Palmer, ki je močno streljal, žoga pa je po odbitku od Scotta McTominayja končala za hrbtom nemočnega Andrea Onane.