Nunez odrešil Redse v deveti minuti sodniškega dodatka

Dolgo časa je kazalo, da bodo varovanci Jürgena Kloppa ponudili možnost prvima zasledovalcema, Manchester Cityju in Arsenalu, da ga z morebitnima zmagama v nedeljo oziroma ponedeljek prehitita. V igri kljub veliki terenski premoči niso imeli pravih idej, posledica tega je bila, da niso imeli niti priložnosti, domači so bili celo nevarnejši, dve lepi priložnosti je zapravil Anthony Elanga. A na koncu so vendarle izkoristili neodločnost domače obrambe in se veselili gola.

Pomembno zmago v boju za uvrstitev med najboljše štiri ekipe je dosegel Tottenham, še posebno, ker se je v 60. minuti londonskega dvoboja proti Crystal Palaceu znašel v zaostanku. Toda do konca tekme je dosegel tri gole, od 77. do 88. minute so se med strelce vpisali Timo Werner, Cristian Romero in Son Heung-min.