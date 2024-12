Salah do 50. zadetka, Šeškov Leipzig brez možnosti za izločilne boje

Leipzig je tudi po šestem krogu pri dnu brez točke. Za domače sta danes v 27. ter 62. minuti zadela Lois Openda in Christoph Baumgartner . Villa je dvakrat povedla, najprej po golu Johna McGinna v tretji in nato še Jhona Durana v 52. minuti, v 86. minuti pa je zmago Angležem z nekaj sreče priigral Ross Barkley .

Real Madrid je v Bergamu prišel do tretje zmage, ki ga vsaj začasno pelje iz nevarne cone na 18. mesto. Ob tem so kraljevi plačali visoko ceno, saj se je v prvem polčasu poškodoval Kylian Mbappe , strelec prvega zadetka v 10. minuti. Za zdaj še ni jasno, kako dolgo bo moral Francoz počivati.

Precej oslabljeni Bayern je po hitrem zaostanku visoko slavil v Gelsenkirchnu proti Šahtarju iz Donecka s 5:1. Po golu Kevina v 5. minuti sta nato še do polčasa za Bavarce zadela Konrad Laimer (11.) in Thomas Müller (45.). V drugem delu je bil najprej z bele pike natančen Michael Olise , ki je nato ob izteku srečanja postavil končni izid, vmes pa je bil natančen še Jamal Musiala v 87. minuti.

Na lestvici ima Liverpool, ki je v zgodnejšem terminu z 1:0 ugnal Girono, popoln izkupiček 18 točk. Pet točk manj imajo Bayer, Aston Villa, Inter in Brest, z 12 pa sledijo Barcelona in Dortmund s tekmo manj ter osmouvrščeni Bayern, ki je začasno še na mestu, ki prinaša neposredno uvrstitev v osmino finala.

Paris Saint-Germain je v gosteh s 3:0 ugnal avstrijski Salzburg, zadeli so Goncalo Ramos , Nuno Mendes in Desire Doue . Brest je dosegel četrto zmago in se prebil na peto mesto, potem ko je bil od PSV Eindhovna boljši z 1:0. Brugge je z 2:1 slavil proti Sportingu.

V sredo bodo na vrsti še preostale tekme 6. kroga. Jan Oblak in Kenan Bajrić si bosta nasproti stala v dresih Atletica iz Madrida in Slovana Bratislave, Sturm Gradec Tomija Horvata, Jona Gorenca Stankovića in Arjana Malića bo gostoval pri Lillu, Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić pa bosta s Crveno zvezdo v gosteh izzvala Milan.

Med zanimivejšimi obračuni v sredo bosta Arsenal - Monaco ter Borussia Dortmund - Barcelona iz zgornje četrtine uvrščenih na lestvici ter Juventus - Manchester City, ki sta doslej nekoliko zaostala za pričakovanji.