Liverpool še naprej v 'svojem svetu', Man City boljši od Uniteda za finale ligaškega pokala

Varovanci nemškega strokovnjaka Jürgena Kloppa ne popuščajo. V zaostali tekmi 18. kroga angleške Premier League so namreč na gostovanju pri West Hamu Unitedu dosegli še svojo 23. prvenstveno zmago in imajo ob le enem remiju po 24. odigranih tekmah prednost kar 19 točk na prvenstveni lestvici pred drugouvrščenim Manchester Cityjem.



"Redsi" so pot do novih treh točk začeli tlakovati v 35. minuti, ko je po prekršku v domačem kazenskem prostoru strel z bele točke izkoristil Mohamed Salah. Po vodstvu in prihodu iz garderob so gostje iz mesta Beatlov zaigrali še nekoliko podjetneje, kar jim je v sedmi minuti nadaljevanja po lepo izvedenem protinapadu in zadetku Alexa Oxladeja-Chamberlaina prineslo odločilno prednost.