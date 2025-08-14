Svetli način
Nogomet

Liverpool se krepi, Real predstavil čudežnega dečka, ki je priznal: Messi je najboljši

Madrid/Liverpool, 14. 08. 2025 16.03 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Avtor
M.D. , STA
Angleški nogometni prvak Liverpool je v že tako bogatem poletnem prestopnem roku dodatne milijone evrov namenil še za krepitev obrambe. Kot je potrdil trener rdečih Arne Slot, se je klub dogovoril za prestop 18-letnega italijanskega branilca Giovannija Leonija. Zanj bodo Liverpoolčani Parmi odšteli približno 30 milijonov evrov. Medtem je Real Madrid uradno predstavil novo okrepitev. V Madrid se seli Franco Mastantuono, ki je prav na dan predstavitve praznoval 18. rojstni dan.

V Rimu rojeni Leoni je za Parmo odigral 17 tekem, velja pa za enega najbolj nadarjenih italijanskih branilcev. Pred tem je Liverpool poleti za 125 milijonov evrov pripeljal nemškega napadalno usmerjenega vezista Floriana Wirtza iz Bayerja, iz istega kluba je za 40 milijonov evrov kupil desnega bočnega branilca Jeremieja Frimponga, na levi strani obrambe po novem igra Miloš Kerkez, ki je za 46,9 milijona prišel iz Bournemoutha, napadalec Hugo Ekitike pa je za 80 milijonov prišel iz Eintrachta Frankfurta.

Liverpoolčani, ki bodo novo sezono elitne angleške lige začeli v petek proti Bournemouthu, so si bogate nakupe lahko privoščili tudi po zaslugi nekaterih prodaj igralcev, saj so za Luisa Diaza od Bayerna dobili 70 milijonov evrov, za Darwina Nuneza od Al Hilala 53 milijonov, od Bayerja za Jarella Quansaha 35 milijonov, od Brentforda za Caoimhina Kelleherja skoraj 15 milijonov, za Trenta Alexander-Arnolda od madridskega Reala pa 10 milijonov evrov.

Mladi Argentinec je eden najbolj nadarjenih nogometašev na svetu

Prav Real pa je danes uradno potrdil prihod Argentinca Franca Mastantuona iz River Plata. Mladenič, ki je že debitiral za člansko argentinsko reprezentanco, je na svoj 18. rojstni dan podpisal šestletno pogodbo, po Transfermarktu je klub iz Buenos Airesa zanj dobil 45 milijonov evrov.

Franco Mastantuono
Franco Mastantuono FOTO: AP

Predsednik Reala Florentino Perez je mladeniča opisal z izbranimi besedami. "Je eden najbolj nadarjenih nogometašev na svetu v zadnjih letih," je o Argentincu dejal Perez. Med pogovorom z mediji pa je mladenič priznal, da je po njegovem mnenju najboljši nogometaš vseh časov njegov idol. "Po mojem mnenju je najboljši igralec na svetu Lionel Messi," je o legendi Realovega velikega tekmeca dejal mladenič, ki je v Madrid prispel iz River Plata.

Madridčani, ki bodo špansko prvenstvo začeli v torek proti Osasuni, so sicer ob Mastantuonu in Trentu Alexander-Arnoldu med drugimi poleti pripeljali še branilca Deana Huijsna iz Bournemoutha za 62,5 milijona evrov in levega bočnega branilca Alvara Carrerasa iz Benfice za 50 milijonov.

Preberi še Dani Olmo žrtev slabe krvne finančne slike pri Barceloni?

Delodajalce je za zajetne vsote v zadnjih dneh menjalo še nekaj nogometašev. Tako je 23-letni branilec Koni de Winter iz Genoe za 20 milijonov prestopil k Milanu, leto starejši branilec Bafode Diakite je za 35 milijonov iz Lilla prestopil v Bournemouth, 28-letni branilec Omar Alderete pa za 11,6 milijona iz Getafeja v Sunderland.

StarDeluxe
15. 08. 2025 12.51
+3
To vemo že vsi oz. cel svet da je Messi najjači, vse drugo je zgodovina.
ODGOVORI
6 3
Dany75
15. 08. 2025 14.31
-3
res je njajjaci ja..zato pa igra v najboljsi ligi na svetu 😂😂😂😂 v Anglijo pa ni mel nikol jaajc it 😩...imel je par dobrih sezon,ampak ze dooolgo ga vec ni...in da je najboljsi vseh casov? 😂😂 vic stoletja....
ODGOVORI
3 6
Luigi Taveri II.
15. 08. 2025 11.25
+2
Zanimiva izbira besed....Franco je priznal...kot da se strinja s tem , česar ga v Realu obtožujejo.
ODGOVORI
8 6
Lucky
15. 08. 2025 11.10
+1
Težk rečeš, a je lula zapustu fusbal, al fusbal njega. Ker on nč ne napiše, o tem vlkem talentu, ampak joče pod Luigijevimi posti. V glavnem, fusbal ga ne more zapustit, ker o fusbalu nima blage veze.
ODGOVORI
8 7
cripstoned
15. 08. 2025 11.37
+0
Tale lula vas polula..vedno in brez pardona..tega si ne bos priznal ker si pac slabic brez hrbtenice ki laze da je uspesen podjetnik nima pa 100eur da vrne izgubljeno stavo...hahahahahah kaksen luzercek
ODGOVORI
6 6
Lucky
15. 08. 2025 11.57
+2
Zakaj lažeš, da jst lažem? Jst nkol nism napisu, da sm uspešn podjetnik. Tebe ni sam fusbal zapustu. Je še kej hujšga.
ODGOVORI
7 5
Luigi Taveri II.
14. 08. 2025 21.10
-4
Resno vprašanje...ima Real Madrid še koga med igralci, ki resno misli, da Messi ni GOAT ?
ODGOVORI
14 18
Nejc Lola
15. 08. 2025 09.46
-2
Luigi, zapusti nogomet, preden nogomet zapusti tebe.
ODGOVORI
8 10
Luigi Taveri II.
15. 08. 2025 10.53
+3
Sprašujem za par imen , ki jih imate na plačilni listi in so del igralskega kadra Reala....
ODGOVORI
9 6
Lucky
15. 08. 2025 11.00
+3
Tale lula, je, kot bi jst vprašu, a je tale registriran za prvo ekipo?
ODGOVORI
8 5
Dany75
15. 08. 2025 12.27
-3
Lujzek nima pojma o fuzbalu...on pise le romane in zbira bralne značke...pusti mu veselje,doma ga itak nima.
ODGOVORI
3 6
Nejc Lola
14. 08. 2025 20.01
+2
Legende spoštuješ, realnost pa je, da bo od zdaj naprej igral za največji klub na svetu. Seveda pa je Messi najboljsi, saj je iz Argentine, kot on.
ODGOVORI
18 16
Luigi Taveri II.
14. 08. 2025 21.00
-1
Seveda je Messi najboljši tudi za drugega Argentinca 18- letnega branilca Giovannija Leonija rojenega v Rimu italijanskim staršem
ODGOVORI
15 16
Kolllerik
16. 08. 2025 12.05
+4
,, Igral sem z Ronaldom in on je res neverjeten, toda jaz sem za Messija. Messi je genijalen, čisti talent. Način, na katerega igra, je neverjeten....,, Ricardo Izecson dos Santos Leite Kaka...
ODGOVORI
4 0
Kolllerik
16. 08. 2025 12.08
+4
,, Messi je najboljši igralec v zgodovini,,, ex. trener reala Julen Lopetegui za Argentinski TyC Sports, 5.9.2018...
ODGOVORI
4 0
Kolllerik
16. 08. 2025 12.08
+4
,, On je bog nogometa....,, Jose Mourinho, 4.5.2019...
ODGOVORI
4 0
Kolllerik
16. 08. 2025 12.17
+4
,, zakaj sem podaril enajstmetrovko Messiju? Gre za spoštovanje. On je najboljši nogometaš na svetu,,, Kylian Mbappe, 20.10.2021...
ODGOVORI
4 0
Kolllerik
16. 08. 2025 12.20
+4
,, Leo je najboljši,, Ronaldo Nazario...
ODGOVORI
4 0
Kolllerik
16. 08. 2025 12.25
+4
,, Messi je najboljši, kar je dal nogomet,, Sergio Ramos, 4.2.2023...
ODGOVORI
4 0
cripstoned
14. 08. 2025 19.28
+4
Jasno da bo to povedal saj prihaja fant iz argentine...samo naj se izkaze pri realu vse ostalo je nepomembno..
ODGOVORI
20 16
Loptass
14. 08. 2025 19.34
-2
Ko je to govoril Bellingham je bil tudi iz Argentine?
ODGOVORI
15 17
Luigi Taveri II.
14. 08. 2025 21.02
-5
Ne, je pa babica Bellinghama v rosnih letih šmirala z enim Argentincem
ODGOVORI
13 18
Kolllerik
16. 08. 2025 12.03
+4
,, Kadar igraš nogomet, si seveda želiš igrati proti najboljši ekipi na svetu, proti najboljšemu igralcu na svetu. Messi je najbolj#i igralec na svetu....,, Eden Hazard za Marco, 2019...
ODGOVORI
4 0
antimilan
14. 08. 2025 18.26
-19
za tako izjavo prvi dan bi moral leteti iz kluba
ODGOVORI
3 22
modelx
14. 08. 2025 18.35
-2
še bolje bi bilo, da klub leti od njega in sicer na smrdišče
ODGOVORI
14 16
Luigi Taveri II.
14. 08. 2025 21.03
-1
Ali pri Realu res še kdo obstaja , ki resno misli, da Messi ni GOAT ?
ODGOVORI
12 13
borjac
14. 08. 2025 16.37
-5
Liverpool , se je z Parmo dogovoril za prestop 18-letnega italijanskega branilca Giovannija Leonija za vsoto 30 milijonov € , konkurenca iz Interja pa ga je hotela na posodo ..... , na žalost nima Inter niti za nakup Lukmana iz Atalante , kopnkurenca pa taka.
ODGOVORI
7 12
Luigi Taveri II.
14. 08. 2025 16.34
+1
Tudi največji upi nogometa so složni o tem, kdo je GOAT... pa ni važno iz katere nogometne šole so in v katerem klubu so pristali...oni ne njihajo, kot bi rekel manucao
ODGOVORI
14 13
Loptass
14. 08. 2025 17.28
-1
Je že pristal v Madridu in podal to izjavo? Ker Bellingham je od Dortmunda do Madrida že postal dementen in spremenil izjavo o tem kdo je GOAT. Do Madrida mu je turbulenca povzročila demenco. Sigurno mu niso Realu prepovedali, da za GOAT naprej označuje Messija. Ker Real ni tak. Tam velja poštenje, svoboda izražanja.....
ODGOVORI
12 13
