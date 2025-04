'Od prvega dne sem opazil, da je ligaška lovorika v Liverpoolu najbolj posebna'

Nogometaši Liverpoola so 20. premierligaški naslov, s katerim so se izenačili z Manchester Unitedom, potrdili s silovito predstavo in visoko zmago proti Tottenhamu (5:1). Nizozemski trener Arne Slot je v debitantski sezoni na Anfieldu spisal izjemno zgodbo in se hitro prikupil domačim navijačem.

Liverpool je v Premier ligi pet krogov pred koncem potreboval točko, da potrdi naslov prvakov. Nogometaši iz mesta ob reki Mersey so imeli prvo priložnost proti Tottenhamu, ki ima za seboj eno slabših premierligaških sezon v zadnjih letih. Redsi so bili absolutni favoriti, kljub temu pa je Dominic Solanke v 12. minuti šokiral domače navijače, ki so bili močno prepričani v uspeh svojih ljubljencev. A stroj pod taktirko Nizozemca Arneja Slota se je nato zagrel, Liverpool pa je že 12 minut kasneje vodil, ko sta mrežo gostov zatresla Luis Diaz in Alexis Mac Allister. V nadaljevanju srečanja so gledalci spremljali obračun mačke z mišjo, hitro pa je bilo jasno, da bo zasedba iz Liverpoola povsem zasluženo vknjižila še 20. ligaški naslov.

Novopečeni angleški prvaki so na koncu slavili s 5:1 – zadela sta še Cody Gakpo in Mohamed Salah, avtogol pa je prispeval Destiny Udogie. Zmaga bi bila lahko glede na superiornost in priložnosti domačih še precej višja.

Na koncu je bila zmaga tako zanesljiva, da je imel Salah celo čas napraviti sebek pred slovito tribuno Kop, potem ko je dosegel 33. zadetek v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih. FOTO: AP icon-expand

Za Liverpool je to drugi naslov v zadnjih petih letih. Redsi so pred tem na naslov čakali kar 30 let, a tokrat je bilo drugače, saj so igralci lahko uspeh proslavili skupaj z navijači, ki leta 2020 zaradi epidemije niso smeli biti prisotni na stadionu.

Liverpool si je štiri kroge pred koncem pred drugouvrščenim Arsenalom priigral kar 15 točk prednosti. Le redkokdo je v debitantski sezoni Slota na klopi rdečih pričakoval takšno dominantnost v angleški ligi, ki velja za najmočnejše državno prvenstvo na svetu. Še posebej ob poudarku, da Liverpool poleti in pozimi ni zapravljal – na Anfield so pripeljali le Federica Chieso, ki je bil večji del sezone poškodovan in je pobiral le drobtinice za igro.

Arne Slot FOTO: AP icon-expand

"Zelo, zelo sem vesel seveda. Do neke mere se zdi vse skupaj precej neresnično, ker si tako trdo delal za ta trenutek, in ko se zgodi, potrebuješ nekaj časa, da ga zares začutiš. Navijači so bili tako razposajeni, da nisem dolgo potreboval, da sem razumel, kaj nam je skupaj uspelo doseči v tej sezoni. Od prvega dne, ko sem prišel, sem opazil, da je ligaška lovorika najbolj posebna trofeja, ki jo lahko osvojimo," je ob potrditvi premierligaškega naslova povedal trener Liverpoola Arne Slot. Seznam trenerjev, ki so v svoji prvi sezoni v Premier ligi ekipo popeljali do naslova, je izredno kratek. Na njem so Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini in Antonio Conte, pridružil pa se jim je Slot. Nizozemski strateg je moštvo prevzel od Jürgena Kloppa, ki je ob slovesu z navijači izkazal veliko spoštovanje do Slota, ko je pričel skandirati njegovo ime. Nizozemec je 343 dni kasneje povrnil z gesto, ko se je na nabito polnem Anfieldu poklonil svojemu predhodniku na klopi rdečih.

"To sem storil zaradi tega, kar je naredil, ko sem prišel sem, še preden sem sploh prišel sem. Mislim, da je to nekaj, česar ni storil še noben trener. To je tisto, kar mi je zagotovo pomagalo, a poleg tega mi je pomagal še bolj z ekipo in kulturo, ki jo je pustil za seboj. Mislim, da je kakovost igralcev očitna za vse. Toda kultura trdega dela, ne le igralcev, ampak tudi osebja, je bila neverjetna in to je eden od razlogov, zakaj smo lahko prvaki to sezono. Mislim, da je bil to pravi trenutek, da se mu zahvalim," je pojasnil Slot.

Guardiola: Sezona ni bila dobra, bili smo neuspešni

Manchester City za prvaki iz Liverpoola štiri kroge pred koncem zaostaja kar 21 točk. "Rad bi čestital Liverpoolu za naslov. Popolnoma zaslužen, brez dvoma, fantastična ekipa," je novopečenim prvakom športno čestital trener Cityja Josep Guardiola.

Meščani so se v letošnji sezoni uvrstili v finale pokala FA, kot vse kaže, pa si bodo za prihodnjo sezono preko Premier lige priigrali tudi nastop v Ligi prvakov. Kljub temu španski trener poudarja, da zanj in njegove varovance to ni uspešna sezona.

Josep Guardiola FOTO: AP icon-expand

"Sezona ni bila dobra. Smo tisoč milijonov točk za Liverpoolom. To ni dobro, nismo bili uspešni. Tudi če se uvrstimo v Ligo prvakov ali osvojimo pokal FA, z vsem spoštovanjem do Crystal Palacea, sezona ni dobra. Pred mano in klubom so pomembne odločitve. Moramo sprejeti prave odločitve, da bomo v naslednji sezoni boljši," je dejal Španec, ki je v zadnjih sedmih sezonah s Cityjem šestkrat osvojil premierligaški naslov.