Anfield ostaja trdnjava: Mane in Shaqiri pokončala vztrajni Cardiff

Mohamed Salahje hitro načel mrežo Cardiff Cityja, toda Valižani so vse do osemdesetih minut tekme ostajali v igri vsaj za točko, nato pa je drugi gol Sadia Maneja skupaj z zadetkom Xherdana Shaqirijaodločil sobotni obračun na Anfieldu. Salah je zadel še na tretji tekmi zapovrstjo, potem ko se je najbolje odzval med odbijanjem žoge po kazenskem prostoru Cityja, okroglo umetno usnje pa je z neposredne bližine pospravil v mrežo.

Mane je sredi drugega polčasa podvojil vodstvo Liverpoola: Senegalec se je izvrstno znašel kljub temu, da ga je obkrožalo več mož v modrih dresih, ter nato natančno zadel ob daljšo vratnico. Callum Paterson je nato v 77. minuti po podaji s strani zatresel domačo mrežo in napovedal vročo končnico, a do te ni prišlo, saj je že v enem naslednjih napadov Shaqiri s svojim liverpoolskim prvencem odločil tekmo, Mane pa je po še eni podaji Salaha elegantno zadel še drugič za moštvo Jürgna Kloppa.

TEKMA

Fulham še kar v krizi, Stanković s klopi spremljal 'brenčanje' sršenov

Težave Fulhama je na domačem Craven Cottagu še poglobil Bournemouth (0:3), tako da Londončani, ki imajo hude težave s prejemanjem zadetkov, zdaj na zmago čakajo že sedem tekem. Timothy Fosu-Mensah je v kazenskem prostoru zrušil Calluma Wilsona, ki je že po manj kot 15 minutah nato z bele točke zadel za vodstvo gostov z južne obale. Češnje so 20 minut pred koncem tekme podvojile svoje vodstvo prek Davida Brooksa, Fulham pa je nekaj minut kasneje ostal še brez izključenega Kevina McDonalda. Wilson je v 85. minuti zadel še enkrat in Bournemouth zdaj le še za točko zaostaja za tretjim Arsenalom, medtem ko trener Fulhama Slaviša Jokanović v naslednjem krogu najverjetneje ne bo več trener kluba iz zahodnega Londona.

Brighton & Hove Albion je prvič v zgodovini kluba in Premier League nanizal tri zmage in tokrat na domačem stadionu Amex ugnal Wolverhampton (1:0). Odločil je Glenn Murray na začetku drugega polčasa, potem ko je v gostujočo mrežo preusmeril ostro podajo Bruna. Murray je s tem tudi dosegel znamko 100 golov v majici Brightona, kar je pred njim v zgodovini kluba uspelo le še Tommyju Cooku. Brighton je večkrat rešil vratar Mathew Ryanin pomagal ekipi, da se je na lestvici izenačila z velikim Manchester Unitedom.

Na zmagovitih tirnicah ostaja Watford, ki je (tudi) z izjemnim solističnim vložkom Roberta Pereyre potolkel Huddersfield Town (3:0). Jon Gorenc-Stanković je obsedel na klopi, medtem ko so v južnem Londonu "brenčali" zgolj sršeni. Argentinski vezist je kot že rečeno zabil izjemen gol, preigral več nasprotnih branilcev in mirno ukanil Jonasa Lossla za 1:0. Produkt Barcelonine nogometne šole Gerard Deulofeu je podvojil naskok Watforda s še enim lepim zadetkom, Isaac Success pa je v zaključku tekme potrdil zmago in šesto mesto. Brez golov sta se na južni obali razšla Southampton in Newcastle United, ki še čaka na prvo ligaško zmago sezone.

Izidi 10. kroga Premier League:

Liverpool ‒ Cardiff City 4:1 (1:0)

Salah 10., Mane 66., 87., Shaqiri 84.; Paterson 77.

POSTAVI

Brighton & Hove Albion ‒ Wolverhampton Wanderers 1:0

Fulham ‒ AFC Bournemouth 0:3

Southampton ‒ Newcastle United 0:0

Watford ‒ Huddersfield Town 3:0