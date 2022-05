Liverpool strl odpor Aston Ville in ohranil up za osvojitev Premier lige

Na zaostali tekmi 33. kroga angleške Premier lige je Liverpool gostoval pri Aston Villi in vknjižil nove tri točke. Čeprav so domači nogometaši poskrbeli za zgodnje vodstvo, so Redsi prek Joëla Matipa in Sadia Maneja na koncu slavili z 1:2 in s 26. prvenstveno zmago žogico poslali na polovico Manchester Cityja, ki se (ob tekmi manj seveda) znova pred Liverpoolom nahaja zgolj zaradi boljše gol razlike.

Že v četrti minuti srečanja so gostje iz Liverpoola doživeli šok, saj so domači po hitrem postopku povedli. Po predložku Philippa Coutinha je bil v kazenskem prostoru gostov najvišji brazilski vezist Douglas Luiz, ki je matiral rojaka Alissona.

icon-expand Douglas Luiz je poskrbel za zgodnji šok na Villa Parku FOTO: AP

Le dve minuti kasneje pa so Redsi vrnili udarec. Po zmedi v kazenskem prostoru je do strela prišel Virgil Van Dijk, iz neposredne bližine mu je strel obranil Emiliano Martinez, odbito žogo pa je v nebranjeno mrežo pospravil še drugi osrednji branilec Liverpoola Joël Matip. V 19. minuti je Liverpool skoraj preobrnil rezultat in prišel do vodstva. Po predložku Konstantinosa Tsimikasa je z glavo meril Sadio Mane, a za kakšne pol metra zgrešil okvir domačih vrat. Le pet minut kasneje so nevarno zapretili tudi gostje, ko je po lepo odigranem kotu Danny Ings prišel do strela z glavo in meril prek Liverpoolovih vrat. Liverpoolov strateg Jürgen Klopp pa je po polovici igre doživel še en hladen tuš. Igrišče je zaradi poškodbe moral zapustiti eden ključnih mož moštva iz mesta Beatlov Fabinho. Namesto Brazilca, za katerega bodo pri Redsih močno upali, da se ni resneje poškodoval, je izkušeni Nemec v igro poslal kapetana Jordana Hendersona.

icon-expand Fabinho je moral po pour ure igre v bolečinah zapustiti igrišče FOTO: AP

Po triintridesetih minutah pa je Naby Keita zgrešil idealno priložnost za prevzem vodstva. Gvinejec je bil ob lepi podaji Trenta Alexandra-Arnnolda povsem sam v osrčju Villinega kazenskega prostora, a je kljub temu, da je bil kakšnih osem metrov oddaljen od Villinega gola neoviran, povsem zgrešil žogo. Drugi polčas sta obe ekipi začeli agresivno, prvi pa so živce umirili Redsi, ki so v 65. minuti dokončali preobrat. Akcija za vodstvo se je začela na sredini igrišča, kjer so Redsi z vztrajnim presingom Villi odvzeli žogo in krenili v protinapad. Luis Diaz je na robu nasprotnikovega kazenskega prostora mojstrsko počakal na soigralce in podal v sredino, kjer je bil prvi pri žogi Mane, ki je z natančnim strelom z glavo premagal Argentinca v vratih Aston Ville.

icon-expand Sadio Mane je zadel še 15. zadetek v ligaški sezoni FOTO: AP

V 72. minuti je v igro vstopil tudi Mohamed Salah in se le minuto zadel znašel v prvi resni priložnosti, ki pa je ni izkoristil. Egipčan je nekaj miut kasneje lepo zaposli še Maneja, čigar strela pa je Matty Cash odbil z golove črte. V zadnjih desetih miutah se je igra nekoliko odpral za obe ekipi. Najprej je z močnim strelom iz približno 27 metrov poskusil Keita, na drugi strani pa je do krasne priložnosti prišel Ings, po Alissonovi obrambi pa je bil od od odbit žogo le za las zgrešil rezervist Carney Chukwuemeka. Pet minut pred koncem rednega dela so domači nogometaši prek Ingsa sicer še drugič na tekmi zadeli, a je bilo takoj jasno, da se je 29-letni napadalec po podaji Emiliana Buendie nahajal v prepovedanem položaju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Domači nogometaši so do konca tekme pritiskali, a se jim to ni obrestovalo in varovanci Stevena Gerrarda so ostali brez točk. Je pa zato nove tri točke vpisal Liverpool, ki se je tako vsaj začasno znova po točkah izenačil z vodilnim Manchester Cityjem, ki bo jutri igral proti Wolverhamptonu.

icon-link Statistika tekme Aston Villa - Liverpool FOTO: Sofascore.com

Angleška liga, zaostala tekma 33. kroga: Aston Villa - Liverpool 1:2 (1:1)