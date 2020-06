Klopp poln vtisov po zmagi na Anfieldu: Če bi bil danes stadion poln ...

Po remiju brez golov na mestnem derbiju z Evertonom je Liverpool na kritike svoje predstave odgovoril v stari formi, ki je bila v tej sezoni naravnost neverjetna. Rdeči bi lahko že marca proslavili osvojitev prvega naslova po 30 letih, prvega po ustanovitvi Premier League, a je sezono ustavila kriza zaradi pandemije novega koronavirusa, zaradi katere so se pojavljale bojazni, da bi lahko sezono razveljavili. A to se, vsaj zaenkrat, še ni zgodilo in vse dvome bi lahko Liverpoolčani razblinili že na obračunu s prvakom Manchester Cityjem v četrtek, morda pa jim sinje modri "pomagajo" že prej, če proti Chelseaju ne uspejo zmagati.

Jürgen Kloppje ob povratku na domači Anfield, kjer je Liverpool sicer redno treniral, a tekme ni igral od povratnega obračuna osmine finala z Atletico Madridom, opravil številne menjave in za razliko od merseysidskega derbija priložnost od prve minute, med drugim, ponudil Mohamedu Salahu, Andrewu Robersonuin Georginiu Wijnaldumu. Zmago so rdečim prinesli zadetki Trenta Alexandra-Arnolda (23. minuta), Salaha (44.), Fabinha (55.) in Sadia Maneja (69.).